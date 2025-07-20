健康網》選對油助排便護腸道！ 國健署：「這」類油更健康

國健署提到，選擇富含不飽和脂肪酸的植物油與堅果種子、深海魚類，比起高飽和脂肪與加工油品來得健康許多。示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕健康飲食選好油脂，你吃對了嗎？油脂不只是熱量來源，更是維持身體正常運作不可或缺的營養素。國健署於臉書專頁「食在好健康」發文分享，適量攝取「好油脂」，有助於維持皮膚與黏膜健康、潤滑腸道、幫助排便順暢。而選擇富含不飽和脂肪酸的植物油與堅果種子、深海魚類，比起高飽和脂肪與加工油品來得健康許多。

國健署提到，選對好油，可協助脂溶性維生素（A、D、E、K）吸收，有助於維持免疫力，健康吃把握選擇小技巧，減少紅燈類油脂，多選綠燈類油脂。

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紅燈 減少攝取的油脂類

●飽和脂肪多：豬油、牛油、三層肉、雞皮、動物內臟、椰子油等。

●加工油脂多：培根、火腿、香腸、精製糕點（如奶油酥餅）等。

綠燈 適量攝取的好油脂

●每日一湯匙堅果種子：如腰果、芝麻、南瓜子等，每日3-7茶匙油脂：建議以富含不飽和脂肪的植物油為主，其中如橄欖油、苦茶油、芥花油等富含單元不飽和脂肪酸。

●適量攝取深海魚類：補充多元不飽和脂肪酸Omega-3油脂，如：鯖魚、鮭魚。

國健署提醒，烹調少油炸，多用蒸、煮、拌的方式，以避免過量攝取熱量。選好油，搭配均衡飲食與適當運動，讓你夏日健康吃少負擔！

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