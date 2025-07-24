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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不是裝飾的彩色貼布 食藥署說明醫用肌力貼

2025/07/24 17:51

醫師表示，醫用肌力貼有別於傳統貼布，其本身不含藥性，而是透過「張力」與「彈力」，依據人體肌肉結構的方向，達到肌肉支撐、放鬆或強化的效果；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，醫用肌力貼有別於傳統貼布，其本身不含藥性，而是透過「張力」與「彈力」，依據人體肌肉結構的方向，達到肌肉支撐、放鬆或強化的效果；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著運動風氣盛行，部分民眾在運動時，因為熱身不足或運動強度過大，容易造成肌肉拉傷。此時常會使用痠痛貼布緩解疼痛。除了傳統藥用貼布，近年也常見運動員使用一種色彩鮮明、形狀細長的「醫用肌力貼」。本期食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請台灣復健醫學會醫師王正樑介紹什麼是醫用肌力貼。

王正樑表示，醫用肌力貼有別於傳統貼布，其本身不含藥性，而是透過「張力」與「彈力」，依據人體肌肉結構的方向，達到肌肉支撐、放鬆或強化的效果。就像是「輕便型護具」，能預防再度受傷，或輔助肌力不足的部位。

正確黏貼 達到良好輔助效果

王正樑指出，醫用肌力貼本身沒有藥性，而是靠「張力」與「彈力」，依肌肉結構（肌理）順向或逆向貼紮，協助肌肉放鬆或強化肌力。因此黏貼時，必須考慮到骨骼的結構與肌肉的運動方向，需黏貼在正確位置，才會有輔助效果。否則不僅效果有限，甚至可能造成新的損傷。

王正樑說明，在復健門診或醫療院所中，通常都是由治療師幫患者敷上醫用肌力貼，原因是患處不同，貼法也不同。舉例來說，若是腳踝扭傷造成腫脹，就會用「爪」型貼法，將醫用肌力貼交替在腳踝前後，以促進淋巴引流、幫助消腫；或是將醫用肌力貼剪成「Y」字型，固定肌腱位置，以降低疼痛。

王正樑提醒，初次使用醫用肌力貼時，建議在專業人士的指導下進行，待熟悉肌理與貼紮技巧後，再自行操作會更為安全，避免因張力方向不當而加重原有傷勢，才能真正達到輔助與保護的目的。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1035期

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