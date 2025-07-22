健康網》四物湯何時喝？ 中醫：經期3大禁忌一次看

中醫師說，並非人人都需喝四物湯補身，尤其體質偏熱易上火者需謹慎飲用。至於比較適合於經期前或經後飲用，須視月經瘀血狀況而定；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次月經一來就很「emo」（情緒化），為了要讓月經排得順、不疲累，很多人會選擇喝四物湯來補身體。好食課中醫師吳多加表示，一般情況並不建議每天喝四物湯，通常會依據月經瘀血情況，決定於經期前或經期後飲用。至於經期間，也建議不要吃冰的、酸的、生的食物，因容易影響子宮收縮，進而使經血不易排淨，導致下腹悶痛等問題。

月經瘀血情況決定飲用時間

吳多加於臉書專頁「好食課」發文表示，其實正常人不適合每天都喝四物湯，也不是人人都需要喝四物湯補身，尤其體質偏熱、容易上火的人要謹慎飲用，最好諮詢中醫師後，再決定要不要喝。至於比較適合於經期前或經後飲用？這兩個飲用時間點的差別，主要是依據以下月經瘀血狀況而定：

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●月經前喝：針對平常月經不順、經血有血塊、顏色偏暗紅的女生，月經前喝四物湯可活血化瘀、調經止痛，讓月經排得順一些。

●月經後喝：如果是經血量多、經後容易覺得頭暈、頭痛、氣色差的人，適合在月經結束後喝，有助補氣養血、恢復元氣。

酸食易影響子宮收縮、下腹悶痛

至於常聽經期不要吃冰等，是否為定律？對此，吳多加進一步說明，女性於經期期間，應特別留意以下3大飲食禁忌：

●冰的：對於月經期間能否吃冰，其實仍依每個人狀況而定，但比較不建議備孕期女生及有子宮肌瘤症者吃冰品、冰飲等冰品，可讓子宮灌流及月經排出狀況較好一點。

●酸的：如檸檬、果醋、酸梅湯等食物，因酸具「收澀」作用，會影響子宮收縮，進而使經血不易排淨，導致下腹悶痛等問題。

●生的：如生魚片、涼拌沙拉等食物均不宜，因經期免疫力下降，吃生冷或生食容易引發腸胃不適或感染問題。

吳多加叮嚀，月經期是調養身體的重要時機，但若補不對、吃錯東西，反而易讓症狀更糟。如果常有經期困擾，不妨從調整飲食和生活習慣做起，必要時找中醫師諮詢，讓經期更順更舒心。

中醫師表示，經期除應少吃生食，果醋等食物因酸具「收澀」作用，也會影響子宮收縮，導致經血不易排淨、下腹悶痛等問題，也應避免；情境照。（圖取自freepik）

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