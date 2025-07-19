健康網》醫用肌力貼怎麼貼才正確？ 食藥署授5大使用重點

醫用肌力貼5大重點及注意事項。包含清潔並保持肌膚乾燥、貼得過緊或過鬆都會影響效果、黏性可維持約2至5天、判斷更換時機、敏感肌測試使用。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為提升大眾對醫用肌力貼正確使用的認識，食品藥物管理署（下稱食藥署）邀請台灣復健醫學會王正樑醫師為讀者說明使用醫用肌力貼5大重點及注意事項。其中包含清潔並保持肌膚乾燥、貼得過緊或過鬆都會影響效果、黏性可維持約2至5天、判斷更換時機、敏感肌測試使用。

1.清潔並保持肌膚乾燥：使用醫用肌力貼之前，應先確保皮膚乾淨無油分與水氣，避免油脂或水氣影響黏著力。

請繼續往下閱讀...

2.貼得過緊或過鬆都會影響效果：黏貼時應採「一點固定，一點拉伸」的方式：先將一端貼在肌膚上固定，再拉至另一端貼合，適度施加張力，否則容易造成新的不適或損傷。

3.黏性可維持約2至5天：一般而言，醫用肌力貼的黏性可維持約2至5天，期間可正常洗澡，但應盡快擦乾或吹乾。

4.判斷更換時機：隨著時間拉長，貼布黏性會逐漸降低，若出現脫膠或翹起，應立即更換，以維持其應有的保護與支撐功能。

5.敏感肌使用：至於敏感型肌膚者，建議可先貼一天測試是否有紅腫狀況，或是每次黏貼時略為變換位置，可降低皮膚過敏狀況的發生。

食藥署提醒，購買醫用肌力貼時，要認明其為醫療器材，並看清包裝上有無許可證字號及詳閱說明書正確使用。民眾也可至食藥署網站之醫療器材許可證資料庫查詢相關資訊，使用後若有不良反應可立即通報。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1035期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法