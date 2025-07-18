健康網》台師大抽血案 前台大醫：檢體之採集與使用不得違背醫學倫理

醫師強調，研究用人體檢體採集會是審查的重點之一，檢體之採集與使用不得違背醫學倫理；圖為教育部政次張廖萬堅（右）17日與受害學生簡奇陞（左）等人會面。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日引發爭議「台師大密集抽血研究案」，要求學生連續14天、每天抽血3次的研究設計，引發外界質疑是否符合人體試驗倫理與健康安全標準。對此，前台大醫院感染科醫師林氏璧表示，他曾擔任台大醫院研究倫理委員會（IRB）委員，開會審查研究案時，研究用人體檢體採集會是審查的重點之一，檢體之採集與使用不得違背醫學倫理，看到事件爆發心裡萬分震驚，怎麼到現在還會有「視研究倫理於無物」的事件發生？

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文表示，其實在他學生時代，台灣早期對於受試者保護，研究倫理等事項，「老實說不是很受到重視」。據他觀察，在2000年之後，在台灣做的臨床試驗越來越多了，特別是很多他國相關單位的臨床試驗都來到了台灣，「研究倫理」這個議題才越來越受到重視。

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林氏璧提到，開會審查研究案時，檢體之採集與使用不得違背醫學倫理，採檢的目的及其可能使用的研究範圍還有使用時間、血量、頻率，採血時可能之併發症及危險，是否有剩餘檢體，誰會保存這個檢體，目前這個研究的重要性，如何對個資保密等，全部都應該在受試者同意書中寫得清清楚楚，且獲得受試者的知情同意。理論上受試者可以隨時撤回其授權，聯絡銷毀自己的剩餘檢體。

林氏璧指出，受試者對象的選取也是另外一個重點，如果是和試驗主持人有利害關係的受試者，像是老師可能掌握學生分數的生殺大權，學生可能不敢不參加，這種就非常不適合，有可能會被倫理委員會擋下來，可能需要詳細說明研究的必要性，還有如何能避免損及學生的權益。

林氏璧說，一般人體研究／臨床試驗皆會提供合理補償車馬費或營養金，這也是倫理委員會會審查的部分，金額不宜太低也不宜太高。至於「用抽血才能換學分畢業」實在太誇張了，他真的不敢相信會有這種事。

林氏璧表示，案子還在調查中，希望整件事情可以早日水落石出，並認為此案應該會成為台灣研究倫理課程中，一個很重要的教案，警惕此後不能再發生這樣的事情。

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