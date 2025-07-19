健康網》防颱別再搶泡麵！ 營養師曝防災最強「4食材」清單

營養師說，災害期間蔬果及膳食纖維攝取少、活動量低，易發生便秘，導致毒素堆積腹脹，建議可準備燕麥片、堅果等食品補充高纖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著薇帕颱風近日生成，擔心颱風蔬果難買又難保存，是否囤積乾糧就足夠？營養師黃品瑄表示，每次颱風或地震各賣場泡麵區都被一掃而空，其實只吃泡麵、餅乾等乾糧不僅營養不足，也容易造成免疫力下降等風險。建議備妥便攜又耐放的蛋白質、高纖維、複合碳水化合物、水分與電解質等4類食品，才能在防災期間吃得均衡又營養。

泡麵長期食用易致肌肉流失

遇上颱風等天災時，許多人擔心蔬果難保存，經常購買餅乾、泡麵等零食充飢。黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，只囤泡麵、餅乾這類即食品，可能造成營養崩盤，進而影響腸胃與免疫系統。舉例來說，泡麵雖可提供熱量，卻存在蛋白質嚴重不足、幾乎無膳食纖維、高鈉高油等風險，容易導致肌肉流失、免疫力下降、便秘、水腫、血壓波動、代謝紊亂等風險。

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黃品瑄並指出，防災時，營養攝取應遵循3原則：高蛋白、高纖維、穩定能量+電解質補水；無須冷藏、常溫可放且能即開即食為優先；災難時期不是拚吃得飽，而是必須吃得對、吃得穩。此外，採買時也應挑選以下4種不同類別的耐存放食品，才能讓身體撐得久。

●蛋白質來源：在災害期間，肌肉流失速度比想像中還快。尤其當活動量降低、壓力增加時，蛋白質會被身體優先拿去當能量使用，如果沒有攝取充足，就會出現疲勞、免疫力下降、組織修復不良等問題；採買可選擇保久乳、蛋白粉、魚罐頭、牛肉乾、即食豆腐等。

●高纖維來源：災害時期，常見副作用其實是便秘。原因包括：水喝少、吃太鹹、幾乎沒蔬果及膳食纖維、情緒緊張、活動量低落等。長期便秘可能導致毒素堆積、腹脹，甚至加重代謝負擔；建議可準備燕麥片、高纖穀物棒、堅果、冷凍乾燥蔬菜等食品。

營養師建議，防颱防災期間除應備妥高纖、複合碳水、水分與電解質等食品，蛋白質如魚罐頭、保久乳等也推薦採買，才能吃得均衡又營養；示意圖。（圖取自freepik）

●複合碳水來源：碳水化合物提供身體快速能量來源，但並非所有碳水都一樣。以白麵包、甜餅乾來說，升糖快也餓得快；複合碳水則是升糖慢、穩定能量、促進飽足；可採買玉米、豆類罐頭，全麥餅乾等。

●水分與電解質：水喝不夠比沒東西吃還危險，身體脫水會導致頭暈、血壓不穩、腎臟壓力，甚至造成熱衰竭。尤其高鹽飲食，如泡麵等，更易讓水分流失與電解質失衡；建議可備妥無糖運動飲料、礦泉水。

選擇蛋白粉、椰子水功效佳

除上述4種食品來源外，黃品瑄補充，根據多項國外相關研究，若選擇黑木耳露，效益大於炒青菜，因黑木耳露滑順、補纖又補水。另，選擇蛋白粉優於罐頭肉，因具備量輕、即飲、長效飽足等功效；即食穀物粉也優於白飯，因其升糖慢、沖泡即食、超耐放。最後則是椰子水優於礦泉水，因為可以補鉀＋電解質，可說是天然平衡體液。

黃品瑄提醒，防災備糧千萬不要只買餅乾泡麵，也不是只要能吃就好，選擇能幫助身體正常運作，維持排便、血糖、體力、穩定免疫的營養組合包，才能讓您在災難發生時撐得久、活得好。

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