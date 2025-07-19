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健康網》防颱別再搶泡麵！ 營養師曝防災最強「4食材」清單

2025/07/19 09:30

營養師說，災害期間蔬果及膳食纖維攝取少、活動量低，易發生便秘，導致毒素堆積腹脹，建議可準備燕麥片、堅果等食品補充高纖；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，災害期間蔬果及膳食纖維攝取少、活動量低，易發生便秘，導致毒素堆積腹脹，建議可準備燕麥片、堅果等食品補充高纖；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著薇帕颱風近日生成，擔心颱風蔬果難買又難保存，是否囤積乾糧就足夠？營養師黃品瑄表示，每次颱風或地震各賣場泡麵區都被一掃而空，其實只吃泡麵、餅乾等乾糧不僅營養不足，也容易造成免疫力下降等風險。建議備妥便攜又耐放的蛋白質高纖維複合碳水化合物水分與電解質等4類食品，才能在防災期間吃得均衡又營養。

泡麵長期食用易致肌肉流失

遇上颱風等天災時，許多人擔心蔬果難保存，經常購買餅乾、泡麵等零食充飢。黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文表示，只囤泡麵、餅乾這類即食品，可能造成營養崩盤，進而影響腸胃與免疫系統。舉例來說，泡麵雖可提供熱量，卻存在蛋白質嚴重不足、幾乎無膳食纖維、高鈉高油等風險，容易導致肌肉流失、免疫力下降、便秘、水腫、血壓波動、代謝紊亂等風險。

黃品瑄並指出，防災時，營養攝取應遵循3原則：高蛋白、高纖維、穩定能量+電解質補水；無須冷藏、常溫可放且能即開即食為優先；災難時期不是拚吃得飽，而是必須吃得對、吃得穩。此外，採買時也應挑選以下4種不同類別的耐存放食品，才能讓身體撐得久。

蛋白質來源：在災害期間，肌肉流失速度比想像中還快。尤其當活動量降低、壓力增加時，蛋白質會被身體優先拿去當能量使用，如果沒有攝取充足，就會出現疲勞、免疫力下降、組織修復不良等問題；採買可選擇保久乳、蛋白粉、魚罐頭、牛肉乾、即食豆腐等。

高纖維來源：災害時期，常見副作用其實是便秘。原因包括：水喝少、吃太鹹、幾乎沒蔬果及膳食纖維、情緒緊張、活動量低落等。長期便秘可能導致毒素堆積、腹脹，甚至加重代謝負擔；建議可準備燕麥片、高纖穀物棒、堅果、冷凍乾燥蔬菜等食品。

營養師建議，防颱防災期間除應備妥高纖、複合碳水、水分與電解質等食品，蛋白質如魚罐頭、保久乳等也推薦採買，才能吃得均衡又營養；示意圖。（圖取自freepik）

營養師建議，防颱防災期間除應備妥高纖、複合碳水、水分與電解質等食品，蛋白質如魚罐頭、保久乳等也推薦採買，才能吃得均衡又營養；示意圖。（圖取自freepik）

複合碳水來源：碳水化合物提供身體快速能量來源，但並非所有碳水都一樣。以白麵包、甜餅乾來說，升糖快也餓得快；複合碳水則是升糖慢、穩定能量、促進飽足；可採買玉米、豆類罐頭，全麥餅乾等。

水分與電解質：水喝不夠比沒東西吃還危險，身體脫水會導致頭暈、血壓不穩、腎臟壓力，甚至造成熱衰竭。尤其高鹽飲食，如泡麵等，更易讓水分流失與電解質失衡；建議可備妥無糖運動飲料、礦泉水。

選擇蛋白粉、椰子水功效佳

除上述4種食品來源外，黃品瑄補充，根據多項國外相關研究，若選擇黑木耳露，效益大於炒青菜，因黑木耳露滑順、補纖又補水。另，選擇蛋白粉優於罐頭肉，因具備量輕、即飲、長效飽足等功效；即食穀物粉也優於白飯，因其升糖慢、沖泡即食、超耐放。最後則是椰子水優於礦泉水，因為可以補鉀＋電解質，可說是天然平衡體液。

黃品瑄提醒，防災備糧千萬不要只買餅乾泡麵，也不是只要能吃就好，選擇能幫助身體正常運作，維持排便、血糖、體力、穩定免疫的營養組合包，才能讓您在災難發生時撐得久、活得好。

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