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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

竹縣老人免費健檢8月起跑 即日起受理預約

2025/07/18 15:27

新竹縣今年再度提供1萬個名額，讓年滿55歲以上的原民或65歲以上的鄉親長輩做免費健檢。（記者黃美珠攝）

新竹縣今年再度提供1萬個名額，讓年滿55歲以上的原民或65歲以上的鄉親長輩做免費健檢。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣今（2025）年限額1萬名的老人免費健康檢查，8月起就要起跑，即日起開放受理預約。只要是設籍新竹縣、年滿55歲的原住民鄉親或是年滿65歲以上的長輩，都可向縣府合作的9家醫院報名。

縣府社會處長陳欣怡說，這個每年萬人可以獲得補助的老人免費健檢，是利用公益彩券盈餘分配基金推動的銀髮照護計畫。

今年免費健檢的服務期間從8月1日起到9月30日為止，配合的醫院有：臺北榮民總醫院新竹分院、新竹臺大分院生醫醫院竹東院區、竹北東元綜合醫院、竹北新仁醫院、竹北大安醫院、湖口仁慈醫院、竹東竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院以及竹東林醫院，有意參加免費健檢者，即日起可直接向前述配合醫院預約。

陳欣怡說，基本上前述免費健檢的項目包含：胸部X光、心電圖、A.F.P肝癌篩檢、子宮頸抹片（IC31）、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）、量腰圍等，每名長輩僅限補助1次，其中健保署的成人健檢跟前述縣府的免費老人健檢可分開做，但檢查項目不能重複。

新竹縣今年持續有1萬個名額，給符合資格的鄉親長輩做免費的基礎健康檢查。（記者黃美珠攝）

新竹縣今年持續有1萬個名額，給符合資格的鄉親長輩做免費的基礎健康檢查。（記者黃美珠攝）

竹縣老人免費健檢8月起跑，即日起配合的醫院開始受理預約。（記者黃美珠攝）

竹縣老人免費健檢8月起跑，即日起配合的醫院開始受理預約。（記者黃美珠攝）

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