健康網》川普「慢性靜脈功能不全」醫：結構壞掉釀血液鬱積

美國總統川普近日被發現腿部明顯腫脹，連長褲都遮不住，引起討論。（法新社資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕美國總統川普健康亮紅燈？近日被雙腿腫脹接受健康檢查，診斷結果為慢性靜脈功能不全。外媒報導，現年79歲的川普，接受健康檢查後，發現雙側下肢慢性靜脈功能不全。同時川普在13日觀賞FIFA世界盃足球決賽期間，被發現腳部腫脹，且手背好像有化妝遮掩。

白宮說明，川普小腿輕微腫脹，在醫療部門進行全面檢查，發現為慢性靜脈功能不全，這是良性的疾病，常見於70歲以上族群。診斷紀錄提到，「沒有深部靜脈血栓，以及動脈疾病。」

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美國總統川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透資料照）

禧舟內科心臟科診所院長高敏恆在粉絲專頁「禧舟內科心臟科」表示，「慢性靜脈功能不全」用簡單的說法，是「靜脈功能、結構壞掉了」，造成血液回流受阻，鬱積在周邊。尤其是下肢更明顯，水腫、紅黑色、搔癢、抽痛抽筋、靜脈曲張、出現傷口等等。

高敏恆說明，這些患者在醫院通常會被掛到心臟或腎臟科，腎臟科檢查腎功能正常沒有蛋白尿，也是轉到心臟科。但常常心臟功能檢查也不差，也沒有厲害瓣膜性心臟病，有可能真的是局部靜脈功能受損。如過去的外傷、靜脈血栓甚至癌症等等。

治療部分，高敏恆表示，以造成的疾病優先，再來是改善靜脈回流和預防潰瘍，如治療心臟衰竭下降中央靜脈壓、使用抗凝血藥物（靜脈血栓）、抬腳、運動復健、局部加壓治療IPC。

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