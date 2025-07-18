孩子房間「香香的」注意！國健署曝青少年接觸電子煙4徵兆

國民健康署提醒，暑假是青少年社交活動高峰，電子煙誘惑也跟著升溫。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕孩子房間香香的，可能不是用了香氛，而是電子煙的味道！國民健康署今（18日）提醒，暑假是青少年社交活動高峰，電子煙誘惑也跟著升溫。電子煙外觀新潮、氣味香甜，常讓人誤以為無害，但實際上不僅成癮風險高，健康危害也不亞於傳統紙菸。

國健署最新統計，2023年高中職生電子煙使用率為6.3%、國中生為3.2%，雖較2021年下降，但仍顯示電子煙對青少年具有高度吸引力。調查也指出，學生取得電子煙的主要管道包括「家人親戚同學或朋友免費給的」、「網路販售平台上買的」及「跟同學或朋友買的」。

請繼續往下閱讀...

國健署特別整理青少年接觸電子煙的4大徵兆，提醒家長務必多加留意：

●異常氣味：孩子房間、衣物或身上出現水果味、甜味等無法解釋的香氣。

●可疑物品：書包、床鋪或抽屜中出現電子裝置、金屬線圈、液體瓶罐、充電器等疑似煙油或煙彈的物品。

●花費異常：零用錢使用快速、不明網購紀錄、打工收入流向不清。

●情緒變化：孩子突然出現焦躁、易怒、學習力下降、頻繁頭痛噁心等症狀，可能與電子煙中尼古丁，對腦部影響有關。

國健署指出，「菸害防制法」自2023年3月22日修法上路以來，電子煙及未核准的加熱菸皆屬非法類菸品，全面禁止製造、輸入、販售、供應、展示與使用。若違法供應，可處新台幣1萬至25萬元罰鍰；使用者也將處2千元至1萬元罰鍰。提醒民眾切勿以身試法，亦勿出國時為親友代購電子煙產品，以免觸法。

國健署也呼籲青少年不要輕信電子煙「無害」或「幫助戒菸」的說法。研究已證實，電子煙與加熱菸對健康的危害不低於傳統紙菸，更容易使青少年上癮，影響腦部發育，是當前我國菸害防制的重大關注議題。如民眾發現疑似違規情形，可撥打免付費檢舉專線0800-531531，或向所在地衛生局檢舉。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

國健署呼籲青少年不要輕信電子煙「無害」或「幫助戒菸」的說法。（國健署提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法