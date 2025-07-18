45年來首解禁！ 安非他命類藥特例放行治癲癇

安非他命類藥品在台灣長年被列為「禁藥」，其中成分「Fenfluramine（氟苯丙胺）」如今有望打破禁令，作為醫療使用。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕安非他命類（Amphetamine-like）藥品在台灣長年被列為「禁藥」，其中成分「Fenfluramine（氟苯丙胺）」如今有望打破禁令，重新用於醫療。衛福部食品藥物管理署近日預告訂定例外規定，開放該藥可用於治療藥物難治型癲癇，未來可依「藥事法」申請專案輸入或藥品許可證，為病童與家庭帶來治療新希望。

食藥署預告訂定「安非他命類藥品與其衍生物之鹽類及製劑為藥事法禁藥及其例外規定」草案，針對全面禁止多年的安非他命類藥物首度放寬，開放對象為目前已在國際間核准用於治療「卓飛症候群（Dravet syndrome）」與「雷葛氏症候群（Lennox-Gastaut syndrome）」兩種罕見癲癇的Fenfluramine成分藥品。

請繼續往下閱讀...

食藥署藥品組副組長林意筑說明，Fenfluramine最早於1960年代用作減肥藥，與Phentermine組成複方藥「芬芬（Fen-Phen）」，但後續發現可能引發心瓣膜病變，陸續於全球下市。我國在1980年公告列為禁藥，全面禁止輸入、製造、販售，並撤銷所有許可證，1986年再度公告重申「一律禁止使用」。

然而近年研究發現，Fenfluramine能調節神經傳導物質，對傳統抗癲癇藥無效的患者有療效，尤其能顯著減少兒童癲癇發作頻率。自2020年起，美國、歐盟、日本等多國陸續核准用於難治型癲癇治療，台灣病友團體與醫學會也多次建議。

林意筑表示，目前國內尚無Fenfluramine藥品取得藥證，亦無查驗登記紀錄。考量臨床需求及國際趨勢，食藥署徵詢病友團體、醫學會與專家意見，並審慎評估風險與效益後，決定開放此類藥品依規定申請輸入或製造。草案預告期為14日，若無重大異議，將儘速公告實施。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法