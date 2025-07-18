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健康網》遠離紫外線威脅！食藥署教防曬「3要」抗豔陽

2025/07/18 13:01

食藥署說，炎炎夏日紫外線指數居高不下，不僅容易造成肌膚曬黑、曬傷，長期累積更可能引起光老化與色素沉澱等肌膚問題；情境照。（圖取自freepik）

食藥署說，炎炎夏日紫外線指數居高不下，不僅容易造成肌膚曬黑、曬傷，長期累積更可能引起光老化與色素沉澱等肌膚問題；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，紫外線指數居高不下，不僅容易造成肌膚曬黑、曬傷，長期累積更可能引起光老化與色素沉澱等肌膚問題。食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒您，想要維持肌膚健康與防止老化，防曬絕對是日常保養不可忽視的重要步驟。無論晴天、陰天，甚至陰雨天，只要外出就會暴露在紫外線威脅下，唯有正確且持續做好防曬，才能降低紫外線對肌膚的傷害。

認識防曬產品標示

食要署表示，在選購防曬產品時，了解標示內容是第一步：

SPF（Sun Protection Factor）：防護UVB（會造成曬紅、曬傷）的能力，數值越高，代表延緩曬傷的時間越長。依我國規範，防曬品最高可標示為SPF50+（或 SPF50Plus）。

UVA防護力標示：針對會造成肌膚老化的UVA，不同產品標示可能不同，包括：PA+至PA++++或★至★★★★，歐系產品則常見以UVA標示，表示符合歐盟防護標準。

抗水（Water Resistant）或非常抗水（Very Water Resistant）：表示其經過測試在接觸水或流汗後，仍具有一定防護力。不過，這並不代表可以長時間不補擦！建議民眾仍應每隔數小時補擦一次，或在大量流汗、戲水後重新塗抹，才能維持防曬效果。

謹記防曬三要點：要避、要擦、要遮

食藥署指出，防曬不只是擦防曬劑，更要有正確觀念與生活習慣！把握防曬3要點：「要避、要擦、要遮」，缺一不可，更能達到完整防曬！

「要避」：避免在上午10點至下午3點之間曝露在陽光下。

「要擦」：塗抹適當防曬化粧品，以防止肌膚曬黑或曬傷。

「要遮」：出門可搭配物理性防護，適時撐陽傘、戴寬邊帽、戴太陽眼鏡，穿長袖衣服，能有效降低紫外線照射。

食藥署說。如果在正常或合理使用防曬化粧品後，肌膚出現不適症狀，例如紅腫、癢痛或其他刺激反應，請攜帶使用的防曬化粧品（包含產品全成分標示）就醫，並告知不適症狀與產品使用期間及方法、是否有服用或使用其他藥品或保養品。另外，民眾亦可至食藥署建置之「藥品醫療器材食品化粧品上市後品質管理系統」進行不良反應通報，通報專線：02-2521-5027。更多化粧品安全選用資訊請搜尋食藥署「TFDA化粧品安全使用」臉書粉絲團。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1035期

食藥署指出，只要外出就會暴露在紫外線威脅下，想維持肌膚健康與防止老化，防曬絕對是日常保養的重要步驟；情境照。（圖取自freepik）

食藥署指出，只要外出就會暴露在紫外線威脅下，想維持肌膚健康與防止老化，防曬絕對是日常保養的重要步驟；情境照。（圖取自freepik）

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