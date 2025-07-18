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健康 > 名人健康事

健康網》川普「慢性靜脈功能不全」70歲以上常見

2025/07/18 10:42

美國總統川普近日被拍到疑似腿部水腫，隨後健康檢查發現他有慢性靜脈功能不全。（資料照；美聯社）

美國總統川普近日被拍到疑似腿部水腫，隨後健康檢查發現他有慢性靜脈功能不全。（資料照；美聯社）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕白宮宣布，美國總統川普（Donald Trump）因雙腿腫脹接受調查，診斷結果為慢性靜脈功能不全。外媒報導，現年79歲的川普，接受健康檢查後，發現雙側下肢慢性靜脈功能不全。同時川普在13日觀賞FIFA世界盃足球決賽期間，被發現腳部腫脹，且手背好像有化妝遮掩。

白宮說明，川普小腿輕微腫脹，在醫療部門進行全面檢查，發現為「慢性靜脈功能不全」，這是良性的疾病，常見於70歲以上族群。診斷紀錄提到，「沒有深部靜脈血栓，以及動脈疾病。」其他檢測結果在正常範圍內。

川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透）

川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透）

西園醫院急重症主任、血管外科主治醫師蔡子禾在西園醫院官網說明，靜脈是負責將血液從全身運回心臟的血管，為了讓血流順暢，靜脈具有瓣膜，如同水閘的閘門，防止血液逆流至腿部。然而當血液循環不良或瓣膜受損，血液無法有效回流，就容易在下肢造成慢性靜脈疾病。常見的疾病包括「靜脈曲張」及「深部靜脈栓塞」兩大類。

靜脈曲張常見65歲以上者 每年穩定增加

蔡子禾表示，當靜脈扭曲及腫大，形成異常擴張的現象，就是「靜脈曲張」，大部份出現在腿部（出現在肛門四周時稱為「痔瘡」）。靜脈曲張是一種退化性疾病，成人的盛行率，女性約33%，男性約20%；65歲以上成人的盛行率，女性約71%，男性約53%。隨著人口老化，患者每年以6.7～9.3％快速地成長。

蔡子禾表示，人體下面的靜脈負擔愈重，所以靜脈曲張在小腿最常見；同時，皮膚表面的微血管較深層血管更少肌肉的支撐，因此更容易出現在皮膚表面。產生的原因包括：靜脈血管老化失去彈性、肌肉老化無力將靜脈血液推回心臟，或是肝衰竭、腎衰竭、右心衰竭導致靜脈內充血鼓脹；以上原因都會使靜脈內壓增加，進而導致靜脈瓣膜閉鎖不完全，同時靜脈管壁擴張成囊狀，導致血液發生回流障礙。

靜脈曲張風險因子多 「長時間站立」入列

蔡子禾表示，靜脈曲張發生的原因和遺傳、女性荷爾蒙等因素有關，常見的風險因子有：懷孕、過胖、便秘、慢性咳嗽、久站久坐等。隨著年紀漸長，靜脈血管會變弱、失去彈性，也容易產生靜脈曲張。造成的原因雖多，但要有環境促使它表現出來，「長久站立工作」的人最容易發生。

蔡子禾表示，靜脈曲張發生之初，往往沒有明顯的症狀，從小腿皮膚癢、腿部腫脹、痠痛、疲勞、腿部沈重感，接著，站立時在小腿後方及腿部內側出現藍色、腫大的靜脈，並愈來愈明顯。女性在月經來前及經期中會變得更嚴重；尤其是站了一整天下來，小腿痠痛、腳踝腫脹，整隻腿都痛，稍站一會兒腳就痛，甚至覺得鞋子很緊，把腳抬高才比較舒服。

當靜脈曲張越嚴重，疼痛就越明顯，碰到靜脈會痛，甚至發生腳部血液淤積，腳踝變紫色；更嚴重者會發生色素沈澱，附近的皮膚也會有濕疹樣皮膚炎出現，並可能產生鬱積性潰瘍。有時靜脈破裂會出血，有時會沿著靜脈壁產生血塊發炎，即血栓性靜脈炎，表皮會沿著靜脈呈現紅腫、疼痛的症狀，甚至可摸出非常疼痛的結節。若血栓跑到肺臟，就可能發生致死的肺栓塞。

蔡子禾表示，早期的靜脈曲張可用彈性襪合併口服藥及外用藥膏治療。彈性襪必須在醫師指示下穿戴，民眾若自行購買，壓力值不對反而可能有害健康。「口服類黃酮」是一種血管保護劑，臨床上用來改善慢性靜脈功能不全、痔瘡、淋巴水腫和靜脈曲張。類黃酮能保護靜脈血管及靜脈瓣膜、增加血管張力、降低血管及瓣膜的發炎反應，並降低微血管通透性而促進血液回流。「外用七葉素藥膏」可促進靜脈收縮、增強靜脈的彈性及促進下肢靜脈循環的功能。若靜脈曲張合併傷口癒合不全及潰瘍時，不建議侵入性手術治療，以避免手術併發症。

蔡子禾表示，當靜脈曲張形成皮膚微血管擴張及蜘蛛型斑紋，若使用上述治療的效果不佳，可以進行「皮膚表面雷射治療」。治療過程中，以藥膏或冷敷來減少皮膚的灼熱感及疼痛，通常每次治療15至30分鐘，視情況可能需2或3次治療，副作用很小，患部多數會輕微發紅，數天後會消失。治療後，須用彈性襪合併口服藥及外用藥膏至少三個月。若靜脈曲張鼓脹成蚯蚓狀，就可能需要侵入性手術治療；然而合併深部靜脈栓塞的病患不可接受侵入性手術治療，否則會產生嚴重下肢水腫。

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