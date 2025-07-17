健康網》別把毛囊炎當痘痘！ 頭皮發炎恐釀局部禿髮

頭皮是全身毛囊炎發生率最高的部位之一，若出現頭皮毛囊炎要及時治療，以免導致永久性脫髮；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日，若發現身上某些部位總是反覆出現紅腫、疼痛的小膿包，可別輕忽，DCDC植髮醫療團隊主治醫師柯博桓指出，這可能不是普通的皮膚問題，而是毛囊炎在作祟！最常見的頭皮毛囊炎症狀包括：頭皮出現紅腫的小膿包、觸摸時疼痛、局部脫髮，甚至散發異味。

柯博桓在臉書「髮柯醫師 皮膚科 柯博桓醫師｜台中台北植髮專業 雄性禿 生髮推薦」指出，毛囊炎不是痘痘，最常發生的部位是頭皮、後背、腋下及大腿內側等4個部位。保持這些部位的清潔乾燥、避免過度摩擦、選擇透氣性好的衣物、及時更換汗濕的衣服，都是預防毛囊炎的有效方法。

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毛囊炎最愛這4處！ 保持清潔乾燥很重要

●頭皮：最容易被忽略的重災區

柯博桓指出，頭皮是全身毛囊炎發生率最高的部位之一！頭皮每平方公分約有200-300個毛囊，密度是身體其他部位的2-3倍。加上頭皮長期被頭髮覆蓋，形成溫暖潮濕的環境，就會是細菌的天堂，因此若出現頭皮毛囊炎要及時治療，以免導致永久性脫髮，因為反覆發炎會破壞毛囊結構。

背部皮脂腺分泌旺盛，容易引發毛囊炎，同時洗澡時往往清洗不到位，再加醒衣物摩擦和汗水浸泡會讓情況雪上加霜；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●後背：汗水與摩擦更易滋生

後背毛囊炎的發生率僅次於頭皮，特別是肩胛骨之間的區域！這個部位有幾個致命的特點包括：背部皮脂腺分泌旺盛，容易產生過多油脂；其次，這裡很難徹底清潔，洗澡時往往清洗不到位；最後，衣物摩擦和汗水浸泡會讓情況雪上加霜！

●腋下：細菌繁殖的黃金地帶

腋下擁有毛囊炎發生的所有不利條件：高溫、高濕、缺氧、大量細菌！腋下的溫度比身體其他部位高2-3度，濕度更是高達80-90%，這種環境讓金黃色葡萄球菌等致病菌快速繁殖。

●大腿內側：摩擦與悶熱的雙重打擊

大腿內側毛囊炎是最容易被忽視的類型，因為這個部位比較隱密，很多人即使發現異常也不好意思就醫！但實際上，大腿內側的環境條件讓它成為毛囊炎的高發區域：長期摩擦、汗水浸泡、透氣性差、清潔困難。

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