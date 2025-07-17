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用不完別亂賣！無照販賣藥品、醫療器材 最高罰200萬元

2025/07/17 20:15

桃園市衛生局提醒，不可隨意轉售藥品。（圖取自freepik）

桃園市衛生局提醒，不可隨意轉售藥品。（圖取自freepik）

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府衛生局統計自去（2024）年元月至今年6月底，桃園市查獲無照藥商及無照醫療器材商裁處325件，裁罰912萬元，其中很多是民眾出國購買的藥品及醫療器材，例如日本感冒藥、導入儀等，個人使用不完而於網路上轉售，屬非領有藥商執照或醫療器材商執照者販售，最高可處200萬元罰款，衛生局也呼籲民眾不要因小失大。

衛生局藥政管理暨稽查科長江玉琴表示，有鑑於近年因違規受裁處件數逐年上升，為避免民眾因不知法規而受罰，今年特別公車刊登宣導圖卡，提醒民眾非藥商或醫療器材商而於網路販售藥品及醫療器材，屬於無照販賣行為，最高可處200萬元罰鍰，另未經核准刊登藥品廣告或醫療器材廣告，則最高可處五百萬元罰鍰，提醒民眾切勿以身試法。

她也提到，每年暑期旅遊旺季，不少民眾於國外旅遊後攜回境外購買之藥品及醫療器材，尤其是日本的感冒藥、止痛藥、胃腸藥或隱形眼鏡等，此外近年來頗受歡迎的導入儀，隨意於網路上販賣，已違反藥事法及醫療器材管理法相關規定。

桃園市衛生局呼籲用不完的藥品不要隨意上網轉售，最高可罰款200萬元。（衛生局提供）

桃園市衛生局呼籲用不完的藥品不要隨意上網轉售，最高可罰款200萬元。（衛生局提供）

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