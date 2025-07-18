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健康 > 名人健康事

健康網》王建民變髮成納豆？ 醫囑別常染燙天然尚好看

2025/07/18 09:55

棒球界台灣之光─王建民16日被球迷攔截拍照（左圖，羅啟強提供），照片流出被指為像「納豆」，但醫師認為，不染不燙髮型對建仔最好。（資料照）

棒球界台灣之光─王建民16日被球迷攔截拍照（左圖，羅啟強提供），照片流出被指為像「納豆」，但醫師認為，不染不燙髮型對建仔最好。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕他不是「納豆」更不是「陳奕迅」，你沒有看錯，他就是鼎鼎大名的棒球界台灣之光─王建民。據了解，日前與兒子作伙「變髮」換上新造型，但這張與球迷合影的髮型可能非建仔本意，猜測是他匆匆外出又被球迷攔截要求合影時，向來親民的他在燙染後未梳理的原型捲毛樣重現，被球迷在社群網站上分享，即引來關注。

不過，醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」指出，他根據美國哈佛大學一項長達36年的研究顯示還是奉勸愛「變髮」的民眾，要特別留意染髮劑，頻繁使用，可能增加罹患癌症的風險。至於市售髮型定型劑，消基會呼籲要注意成分，以免過度使用也易染病。

黃軒認為，過度染燙髮，以下是幾個常見的風險：

●頭髮受損：
染髮劑和燙髮劑會讓頭髮變得乾枯、脆弱，可能引發頭皮屑或脫髮。長期使用可能損害毛囊，導致頭髮越來越細，甚至掉光。研究顯示，每月染髮者「髮絲強度」降低達40%。

●皮膚過敏：
有些人在染髮或燙髮後，頭皮會紅腫、發癢，甚至起水泡。這是因為產品中的化學成分（尤其是PPD）刺激了皮膚。

●肝臟負擔：
染髮劑裡的化學物質（例如苯類化合物）可能透過頭皮進入血液，長期累積可能損害肝功能。

●重金屬中毒：
有些劣質染髮劑含有鉛、汞、砷等重金屬，長期使用可能對身體造成慢性傷害。

●癌症風險增加：
研究發現，頻繁染髮可能與多種癌症有關，包括皮膚癌、乳腺癌、卵巢癌和霍奇金淋巴瘤。

黃軒也提到，染髮產品中可能同時使用PPD與硼酸，但各自扮演不同角色，PPD：作為染料前驅物；硼酸：作為產品穩定劑或防腐劑。他對於有些傳言說硼酸能緩解PPD過敏，指出缺乏科學證據支持。

若是民眾對PPD過敏，應完全避免使用含PPD的產品，而非依賴硼酸來中和反應。衛福部可望在明年7月，開始對染髮劑限制加嚴！

衛福部表示，燙髮是使用燙髮劑將毛鱗片打開，使其改變結構，而染髮是使用染髮劑達到氧化作用，讓頭髮變色。不建議同時進行染燙髮，燙髮劑及染髮劑頻繁接觸頭皮，可能造成皮膚過度刺激，變成接觸性皮膚炎，更可能導致髮質受損、容易斷裂。食藥署更提醒，若民眾同時有染髮及燙髮需求，建議間隔一星期，頭皮如果有泛紅或搔癢的症狀，先詢問皮膚科醫師，再進行變髮。

建仔的新髮型受到關注，醫師反而覺得「天然」不燙、不染、不塗抹髮型定型劑為妙。若大家都愛建仔的新髮型，為了他的健康著想，還是「天然」尚好，少染燙為妙！

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