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健康 > 心理精神

健康網》孩子打電動 父母別急！研究：玩1小時有正面助益

2025/07/23 20:45

研究指出，電玩遊戲對青少年有社交與尋求認同的幫助；且每日玩電玩遊戲時間在1小時以內，對心理健康與增加生活滿意度有益。示意圖。（圖取自shutterstock）

研究指出，電玩遊戲對青少年有社交與尋求認同的幫助；且每日玩電玩遊戲時間在1小時以內，對心理健康與增加生活滿意度有益。示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕暑假正是遊戲旺季，不論是新的遊戲機上市，手機遊戲百花齊放，總讓孩子電玩遊戲玩不完；家長們看到小孩玩電玩，可別急著罵人！電子遊戲的興盛，可能對年輕世代產生各種影響，但有時也有正面影響。哈佛網路研究所發表的報告提到，平均每天1小時的電玩時間，對孩子影響甚微；學者提醒若遊玩時間在1小時內，對於兒少身心發展與社交有幫助；但玩的時間超過3小時，就要小心了。

有關電玩遊戲對兒少的影響，歷來相當多樣；不少人會憂心對孩子帶來負面影響。一篇刊登在《Pediatrics》的報告，其作者牛津大學的學者安德魯（Andrew K. Przybylski）針對5千名10到15歲兒童與青少年進行社會心理適應評估，依照高低參與度來劃分：每天少於一小時，屬於低參與度；每天超過3小時，屬高參與度。

研究發現，低參與度的兒少可能有較高的生活滿意度，以及較少的憂鬱、焦慮狀況。反之若屬於高參與度，很可能有較低的生活滿意度，且憂鬱、焦慮等大家印象中的遊戲成癮狀況，較為明顯；介於中間（每天玩1至3小時）則影響較小。

安德魯認為，現代電玩遊戲，能夠提供社交與身分認同之發展機會；時間過程確實會帶來負面影響，因此控制玩樂時間，與生活達成平衡，是要格外留意的。

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