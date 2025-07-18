自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》胃痛別輕忽！ 醫：幽門桿菌有「家庭互傳」風險

2025/07/18 16:37

一位小六男童因反覆胃痛被檢查出感染幽門桿菌。醫師詢問病史後發現，孩子的父母都曾確診幽門桿菌感染，卻從未為孩子檢查過。（圖取自freepik）

一位小六男童因反覆胃痛被檢查出感染幽門桿菌。醫師詢問病史後發現，孩子的父母都曾確診幽門桿菌感染，卻從未為孩子檢查過。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幽門桿菌不僅會引發胃潰瘍、胃癌等胃部疾病，更具有「家庭互傳」風險。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒分享，門診中曾收治一位小六男童因反覆胃痛被檢查出感染幽門桿菌。醫師詢問病史後發現，孩子的父母都曾確診幽門桿菌感染，卻從未為孩子檢查過。而許多感染並非單一個體問題，而是整個家庭的共同隱憂。

卓韋儒在臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文提到門診情況，問診時詢問男童媽媽：「家裡有人得過嗎？」她愣了一下，低聲說：「我和他爸都有……但一直沒想過會傳給他。」原來男童爸爸吃過藥沒追蹤，媽媽做過胃鏡，卻從來沒檢查過孩子。一家3口，全都中標。

「我們只是每天一起吃飯而已啊……」媽媽看著孩子的報告，小聲地說。卓韋儒表示，幽門桿菌雖非空氣傳染，卻容易透過共餐共筷、口水接觸、親吻幼童、餐具共用等日常互動在人與人之間傳播，特別在家庭成員間形成「一人感染、多人中標」的高風險傳染圈。

卓韋儒提醒，沒症狀不代表沒感染，若家中有人有胃病、胃癌病史，或自己曾經感染幽門桿菌卻未定期追蹤，就應儘早檢查家人是否也已感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中