健康網》胃痛別輕忽！ 醫：幽門桿菌有「家庭互傳」風險

一位小六男童因反覆胃痛被檢查出感染幽門桿菌。醫師詢問病史後發現，孩子的父母都曾確診幽門桿菌感染，卻從未為孩子檢查過。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕幽門桿菌不僅會引發胃潰瘍、胃癌等胃部疾病，更具有「家庭互傳」風險。雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒分享，門診中曾收治一位小六男童因反覆胃痛被檢查出感染幽門桿菌。醫師詢問病史後發現，孩子的父母都曾確診幽門桿菌感染，卻從未為孩子檢查過。而許多感染並非單一個體問題，而是整個家庭的共同隱憂。

卓韋儒在臉書專頁「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文提到門診情況，問診時詢問男童媽媽：「家裡有人得過嗎？」她愣了一下，低聲說：「我和他爸都有……但一直沒想過會傳給他。」原來男童爸爸吃過藥沒追蹤，媽媽做過胃鏡，卻從來沒檢查過孩子。一家3口，全都中標。

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「我們只是每天一起吃飯而已啊……」媽媽看著孩子的報告，小聲地說。卓韋儒表示，幽門桿菌雖非空氣傳染，卻容易透過共餐共筷、口水接觸、親吻幼童、餐具共用等日常互動在人與人之間傳播，特別在家庭成員間形成「一人感染、多人中標」的高風險傳染圈。

卓韋儒提醒，沒症狀不代表沒感染，若家中有人有胃病、胃癌病史，或自己曾經感染幽門桿菌卻未定期追蹤，就應儘早檢查家人是否也已感染。

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