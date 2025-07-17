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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》帶孫可防失智！ 研究：每週不超過40小時風險降24％

2025/07/17 18:59

研究顯示，每週適度（不超過40小時）幫忙照顧孫子女的長者，其罹患失智症的風險顯著降低。（圖取自freepik）

研究顯示，每週適度（不超過40小時）幫忙照顧孫子女的長者，其罹患失智症的風險顯著降低。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕協助照顧孫子女的阿公阿嬤，不僅是家庭重要支柱，最新研究更發現，這樣的參與可能有助於維持長輩的腦部健康。內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼表示，根據2025年刊登於《美國醫學會期刊（JAMA）》的最新研究，每週適度（不超過40小時）幫忙照顧孫子女的長者，其罹患失智症的風險顯著降低，甚至比完全未參與帶孫的長者少24%。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」分享，這項來自中國的大型追蹤研究，共分析超過1萬名年齡介於50至79歲的長輩，結果顯示，適度參與育孫的長者，不僅在社交互動上更為積極，也更可能擁有智慧型手機、有網路可用，且主觀上感到不孤單。研究指出，以上這3項因素合計可解釋將近37%的失智風險降低。

蔡明劼也整理了3個小結語：

1.帶孫不一定壞，適度參與反而有益大腦健康。

2.長輩學會用手機、上網，不只跟得上時代，也可能延緩失智。

3.不孤單的大腦，才是健康的大腦。

蔡明劼補充，不是只有孩子需要「數位學習」，阿公阿嬤也可以學習用手機、滑平板，甚至上網聽音樂、看影片，這些日常小事，可能就是守護大腦的關鍵一招！

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