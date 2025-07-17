健康網》孩子不是不專心！ 心理師教4招穩住高敏感情緒、找回專注

黃閎新指出，有些孩子並非注意力不足，而是因為內心高度敏感與焦慮，導致無法集中精神；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「他明明很聰明，就是專注力很差！」這是許多家長帶孩子就診時的共同疑問。對此，台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，有些孩子並非注意力不足，而是因為內心高度敏感與焦慮，導致無法集中精神。可利用引導深呼吸、幫助孩子說出擔憂、肯定過程、轉移注意力來幫助他們面對情緒。

有些孩子不是注意力不好，而是內心太敏感、太用力了。黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，高敏感孩子的大腦就像裝了高階雷達，對外界訊息過度敏銳。例如，教室裡椅子移動、同學一個眼神、老師語氣的變化，都可能觸發他們的內在警報：「我是不是做錯了？」、「他是不是在笑我？」、「我會不會被罵？」

請繼續往下閱讀...

一旦這些念頭一湧而上，他們在還沒開始寫作業前，腦中早已同時開啟多個焦慮思緒，導致運轉遲滯、無法專注。

黃閎新表示，這類孩子表面看似發呆或分心，其實正在與內在焦慮抗衡。如果此時家長僅以「專心一點！」的方式提醒，往往只會加深孩子的慌張與挫折感。協助高敏感孩子的首要步驟不是強化規範，而是先照顧情緒：具體方式包括：

●練習慢慢深呼吸，讓身體冷靜。

●幫助孩子說出內心擔憂，像是「怕被罵」、「怕出錯」。

●肯定孩子的努力過程，而不只看成績結果。

●引導孩子將注意力轉向活動本身，而非外界評價。

黃閎新提醒，當孩子覺得「我被理解了」、「我不是一個人」，那台過度敏感的內在雷達才會漸漸安靜下來，讓他們真正投入當下、發揮潛力。與其壓迫孩子專注，不如陪伴他們學會面對情緒，這才是讓孩子專注的關鍵起點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法