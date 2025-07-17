自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》孩子不是不專心！ 心理師教4招穩住高敏感情緒、找回專注

2025/07/17 21:05

黃閎新指出，有些孩子並非注意力不足，而是因為內心高度敏感與焦慮，導致無法集中精神；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃閎新指出，有些孩子並非注意力不足，而是因為內心高度敏感與焦慮，導致無法集中精神；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「他明明很聰明，就是專注力很差！」這是許多家長帶孩子就診時的共同疑問。對此，台北市童伴心理治療所所長、臨床心理師黃閎新指出，有些孩子並非注意力不足，而是因為內心高度敏感與焦慮，導致無法集中精神。可利用引導深呼吸、幫助孩子說出擔憂、肯定過程、轉移注意力來幫助他們面對情緒。

有些孩子不是注意力不好，而是內心太敏感、太用力了。黃閎新在臉書專頁「前蹺家青少年 黃閎新 臨床心理師」分享，高敏感孩子的大腦就像裝了高階雷達，對外界訊息過度敏銳。例如，教室裡椅子移動、同學一個眼神、老師語氣的變化，都可能觸發他們的內在警報：「我是不是做錯了？」、「他是不是在笑我？」、「我會不會被罵？」

一旦這些念頭一湧而上，他們在還沒開始寫作業前，腦中早已同時開啟多個焦慮思緒，導致運轉遲滯、無法專注。

黃閎新表示，這類孩子表面看似發呆或分心，其實正在與內在焦慮抗衡。如果此時家長僅以「專心一點！」的方式提醒，往往只會加深孩子的慌張與挫折感。協助高敏感孩子的首要步驟不是強化規範，而是先照顧情緒：具體方式包括：

●練習慢慢深呼吸，讓身體冷靜。

●幫助孩子說出內心擔憂，像是「怕被罵」、「怕出錯」。

●肯定孩子的努力過程，而不只看成績結果。

●引導孩子將注意力轉向活動本身，而非外界評價。

黃閎新提醒，當孩子覺得「我被理解了」、「我不是一個人」，那台過度敏感的內在雷達才會漸漸安靜下來，讓他們真正投入當下、發揮潛力。與其壓迫孩子專注，不如陪伴他們學會面對情緒，這才是讓孩子專注的關鍵起點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中