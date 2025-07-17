骨質疏鬆是沉默殺手 南投AI骨密度篩檢逾9成長者異常

南投縣衛生局運用X光影像輔助AI判讀系統，為民眾進行骨質密度篩檢。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕衛生福利部國民健康署調查發現，國內65歲以上民眾約每7人就有1人骨質疏鬆，南投縣衛生局自去（2024）年12月起，運用X光影像輔助AI判讀系統，在埔里鎮、水里鄉衛生所辦理長者骨質密度篩檢，統計至今（2025）年5月，完成502位平均年齡64.3歲民眾髖部骨密度篩檢，篩檢結果僅21位（4％）屬正常範圍，340位（68％）疑似低骨量，141位（28％）疑似骨質疏鬆。

衛生局指出，骨質疏鬆被稱為「沉默的殺手」，若未及早發現與治療，極易造成骨折，導致臥床、失能，甚至增加死亡風險。然而，骨質疏鬆初期幾乎無明顯症狀，許多民眾直到跌倒骨折才驚覺骨密度已大幅下降。衛生所針對檢出疑似低骨量及疑似骨質疏鬆民眾立即施以衛教，並協助轉介疑似骨質疏鬆民眾到醫療院所治療。

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衛生局表示，65歲以上長者、停經婦女、曾經跌倒、家族史或平常少運動者，都是骨鬆高風險族群。骨質疏鬆可以透過均衡飲食、戶外活動、定期運動、戒菸戒酒等方式預防，且健保已於今年3月擴大抗骨質疏鬆症藥品給付範圍，民眾應留心注意，千萬別讓骨鬆悄悄奪走行動自由，及早保骨，才是守護健康的關鍵。

南投縣衛生所醫師向民眾說明如何預防骨質疏鬆。（南投縣衛生局提供）

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