健康網》心臟痛醫生只做心電圖就不理人？ 醫揭急診真相

「我心臟痛，為什麼醫生只做了心電圖就不理我？」這是許多病患常見的疑問；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我心臟痛，為什麼醫生只做了心電圖就不理我？」這是許多病患常見的疑問。針對此現象，宇平診所心臟內科醫師劉中平在其臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文說明，強調心絞痛是一種具有生命危險的急症，急診室對此早已設計出一套立即處理的流程，絕非醫護人員忽視病情。

劉中平指出，雖然急診室人滿為患，但醫院會依「檢傷分類」制度，根據病情的緊急程度分級處理，確保真正需要即刻處置的患者能獲得優先照顧。

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劉中平強調，觀察也是重要的一環。若病患症狀僅發作一次就逐漸緩解，或是在服用基礎藥物後顯著改善，且所有檢查結果正常，則通常無須住院，只需回家休養與後續追蹤；圖為情境照。（圖取自freepik）

以心絞痛為例，患者一抵達急診室，醫師通常會第一時間安排心電圖檢查。若心電圖顯示異常，例如出現心律不整或ST段上升等情況，醫師會立即啟動處置機制，包括持續心電圖監測、給予急救用藥，甚至電擊治療，必要時更會緊急安排心導管手術，迅速疏通可能阻塞的冠狀動脈，爭取黃金搶救時間。

然而，若初步評估結果無立即危險，後續就必須仰賴抽血檢驗「心肌酵素指數」來判斷心肌是否有損傷。部分情況還需安排胸部電腦斷層檢查，以排除主動脈相關病變。這些程序均需耗費時間等待結果，因此患者經常會感受到「被放著不管」的焦慮感。

劉中平強調，觀察也是重要的一環。若病患症狀僅發作一次就逐漸緩解，或是在服用基礎藥物後顯著改善，且所有檢查結果正常，則通常無須住院，只需回家休養與後續追蹤。

他也呼籲病患與家屬，若在等待過程中感到不安，可主動詢問急診室護理師，他們多半經驗豐富，能提供專業且實用的建議。

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