健康網》天氣一熱皮膚就癢？ 中醫：恐是熱過敏找上門

中醫表示，俗稱熱過敏的膽鹼性蕁麻疹，常見誘因包含：運動、熱水、熱環境、情緒緊張，只要體溫上升，身體過敏反應馬上爆發；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否曾有過運動、洗熱水澡、情緒緊張或天氣一熱，皮膚就出現點狀疹子，癢得像被針扎、還會發紅、刺痛，甚至晚上癢到睡不著？澄品中醫醫師陳詩潔表示，很有可能是俗稱熱過敏的膽鹼性蕁麻疹，常見誘因包含：運動、熱水、熱環境、情緒緊張等，只要隨著體溫上升，身體過敏反應馬上爆發。

陳詩潔在臉書專頁「澄品中醫」發文表示，中醫認為熱過敏可能屬於3種症型，如有這種困擾，建議調整體質、穩定情緒、避免熱源刺激，這樣才能和惱人的「熱過敏」說掰掰。

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中醫認為這類症狀可能屬於以下證型：

●風熱型：顏色偏紅範圍大，觸之有灼熱感，搔癢厲害，流汗或受熱後加重，癢紅一片，心煩口渴，緩解以疏風清熱為主，如連翹、金銀花等。

●風寒型：顏色較為淡紅，被風吹或接觸冷水後症狀加重，畏寒惡風，口不渴。緩解以發散風寒為主，如防風、桂枝等。

●血熱型：顏色鮮紅，少疹塊，有灼熱，刺痛，晚間加劇、灼熱刺癢、心煩失眠。緩解以清熱涼血為主，如牡丹皮、知母等。

陳詩潔推薦一款舒緩的減敏疏肝茶，材料有薄荷5克+鬱金10克+陳皮10克+金銀花5克，將藥材置入600-1000c.c.水中，大火煮滾20分鐘後當茶飲用，能幫助清熱疏肝、安定情緒、緩解發癢，不過提醒體質偏虛寒、腸胃敏感，或有特殊體質者，飲用前請先諮詢中醫師。

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