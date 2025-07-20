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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》過度運動有損腸道 研究揭黑巧克力可助修復

2025/07/20 10:13

研究表示，過度訓練會悄悄傷害腸道，並不是年齡、體重、血壓這些傳統指標；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究表示，過度訓練會悄悄傷害腸道，並不是年齡、體重、血壓這些傳統指標；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了追求理想的體重，不少人會嚴格地自律運動，不過如果運動過量，有可能導致腸道不健康。鄰好西醫診所醫師李思賢引述一項研究指出，一群義大利職業足球隊，1週高強度訓練超過14小時後，腸道開始滲漏，從研究中得出的結論是，真正會傷害腸道的是過度訓練本身，而不是年齡、血壓這些傳統指標。同時，該研究也證實黑巧克力能夠修復過勞的腸道。

李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，一項發表在2023年Nutrients期刊的研究，主角是義大利職業足球隊，他們1週高強度訓練超過14 小時，強度絕對不是平常跑步、打球可以比的。研究發現，在高強度訓練下，球員的腸道通透性明顯上升，血液裡的3個指標，包括脂多醣（LPS）、連蛋白（zonulin）和閉鎖蛋白（occludin）通通升高，顯示腸道屏障的緊密連接結構已經開始滲漏。

李思賢接著說，這些腸漏指標的上升跟「訓練強度」有高度相關。研究裡用了METs（代謝當量）評估運動量，結果發現METs越高，LPS、zonulin、occludin 的濃度也越高。這代表真正會傷害腸道的是，過度訓練本身，而不是年齡、體重、血壓這些傳統指標。即使比較年輕、體能條件更好的菁英球員，只要訓練量夠大，腸道仍舊出問題。

研究還將球員隨機分成2組，其中1組每天吃40克可可含量超過85%的黑巧克力，持續1個月。結果沒吃巧克力的那組，腸漏指標繼續升高，而有吃黑巧克力的那組，這些指標幾乎沒變動，甚至整體還比對照組低。這說明，黑巧克力裡的多酚成分（polyphenols），可能在運動壓力下抵銷腸道的傷害。

李思賢歸結這篇研究的價值時說，不只了解過度運動對腸道造成的壓力，同時看也到天然營養帶來的好處。不論是職業運動員、長期過度訓練的健身者，甚至是壓力型腹瀉或腸躁症患者，這樣的腸道破壞機轉可能都在悄悄進行。

他建議，如果能夠從日常飲食中加入高多酚的天然食材，例如，黑巧克力、藍莓、葡萄籽、橄欖油，或是搭配益生菌維持菌相穩定。因此，若是長期運動強度大、或生活壓力高、經常腹瀉的人，不妨把各種富含多酚的食物，納入每天的飲食清單，以保護腸道免於壓力的傷害。

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