健康網》台師大女足隊遭脅抽血 醫：枉為人師

台師大抽血案的吹哨人簡姓學生，在記者會上取下墨鏡，直言「該遮掩的不是我。」。（記者塗建榮攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕臺灣師範大學女足隊近期驚傳被迫抽血，引發社會震驚與憤怒。有女學生分享自己被抽血的照片，甚至手臂已有明顯瘀血，加上有傳出有學生因感冒掛急診了，仍需抽血，令人心疼。廖繼鼎怒批，這起案件的涉案教師與教練嚴重傷害醫學倫理與師生信任，「踐踏人應有的尊嚴！」

據報導，立委陳培瑜在2024年踢爆台師大女足教練要求學生配合研究計畫，寒暑假期間需要每日抽血，更在14天內每日抽血3次，每次5至10c.c.不等，且抽血時未由專業且現職的護理師或醫護人員進行，健康風險堪慮；更有女同學被要求不配合就扣學分。

請繼續往下閱讀...

廖繼鼎在粉絲專頁「廖繼鼎醫師 出神入化的癌症治療」直言，看到「師大抽血換學分」的新聞，心中只有一個字：「怒！」作為一位行醫30年的腫瘤科醫師，廖繼鼎無法接受把「人體研究」當兒戲。「這次的事件，不只是違反《人體研究法》，更是踐踏醫學倫理、踐踏師生信任、踐踏人應有的尊嚴！」

廖繼鼎表示，一位大學生，只是想畢業，卻被威脅「不抽血就不給學分」，她不是病人，卻被當成病人；她不是志願者，卻被當成實驗體。「抽血每天三次，還要自己回繳費用給球隊？這還是人做的事嗎？」

更可怕的是，這背後牽扯的是國科會每年900萬的研究經費，這些錢是納稅人的血汗，是為了支持科學、造福人群，不是讓學者拿來包裝霸凌、打著研究之名傷害學生！廖繼鼎直言，這不是「學術爭議」，這是結構性的不道德。「從沒有護理背景的人執行抽血、到後補簽同意書、再到研究主持人、教評會層層包庇、輕輕放下。這不是制度失誤，這是人性敗壞。」

廖繼鼎身為醫師，知道人體研究有多麼嚴格的規範。每一次的抽血、每一份的同意書，都必須出自病人的清醒與自願。更何況，這些根本不是病人！身為老師更知道：我們教育的第一件事，不是傳遞知識，是做人。今天這群所謂的「研究主持人」，你們不配做老師。

這不是單一事件，而是整個系統必須徹底反省。廖繼鼎呼籲教育部，不只是罰錢了事，這樣的人不應再進實驗室，更不應再教書育人。最後，廖繼鼎提醒被迫配合的學生：你們不是研究工具，你們有尊嚴。這個社會虧欠你們一個公道，也請繼續勇敢站出來，說出真相。「讓我們一起守住這個社會最後的底線：人不可被利用，研究不可無倫理，教育更不能無恥。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法