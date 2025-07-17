自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

6旬男腰超痛！可撐開式椎體間融合術 減滑移風險

2025/07/17 14:20

醫師陳志偉說明，可撐開式椎體間融合術可減少滑移風險，並提高手術成功率。（記者劉婉君攝）

醫師陳志偉說明，可撐開式椎體間融合術可減少滑移風險，並提高手術成功率。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕63歲林先生患有高血壓、糖尿病與高血脂，曾接受心導管介入治療及傳統脊椎融合手術，並植入金屬桿與骨釘固定，但近期又因急性下背痛與右腿劇烈疼痛就醫，核磁共振檢查發現腰椎出現新的椎間盤嚴重突出情形，壓迫神經，導致症狀惡化。經微創手術切除腰椎第5節至薦椎第1節椎間盤，解決神經壓迫的病灶，並置放可撐開式椎體間融合器，不需拆除原有金屬桿與骨釘，術後3日即能下床自行行走，目前恢復狀況良好。

奇美醫院神經外科主任陳志偉教授指出，因激烈扭轉而造成椎間盤破裂，大多發生在20至30歲的年輕人，因關節退化而導致的椎間盤突出，則多發生在50至60歲，絕大多數的椎間盤突出可靠藥物治療及復健，僅5%需要動手術治療。

陳志偉指出，林先生若採取傳統椎體間融合器手術，必須重新打開舊傷口，拆除原有金屬桿與骨釘，處理完新的椎間盤問題後，再重新植入金屬桿與骨釘固定，工程浩大還會增加感染、出血與麻醉風險。「可撐開式椎體間融合器」具備角度與高度撐開、穩固貼合椎體等功能，讓脊椎融合更精準，降低滑移風險，不用拆除舊骨釘及金屬桿，減少手術時間、縮小傷口範圍與降低併發症，適合複雜病例與高齡病人，自費約17萬元。

陳志偉提醒，椎間盤退化每個人都會發生，長期姿勢不良，也會導致椎間盤突出，平時除了避免彎腰搬重物，注意維持正確姿勢，也可適度吊單槓或蛙式游泳。如果有腰部酸麻痛延伸至腳，表示神經遭到壓迫，盡速就醫。

「可撐開式椎體間融合器」具備角度與高度撐開、穩固貼合椎體等功能，讓脊椎融合更精準。圖為不同材質的椎體間融合器。（記者劉婉君攝）

「可撐開式椎體間融合器」具備角度與高度撐開、穩固貼合椎體等功能，讓脊椎融合更精準。圖為不同材質的椎體間融合器。（記者劉婉君攝）

63歲男子透過可撐開式椎體間融合器手術，免拆除舊骨釘及金屬桿。（記者劉婉君攝）

63歲男子透過可撐開式椎體間融合器手術，免拆除舊骨釘及金屬桿。（記者劉婉君攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中