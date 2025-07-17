6旬男腰超痛！可撐開式椎體間融合術 減滑移風險

醫師陳志偉說明，可撐開式椎體間融合術可減少滑移風險，並提高手術成功率。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕63歲林先生患有高血壓、糖尿病與高血脂，曾接受心導管介入治療及傳統脊椎融合手術，並植入金屬桿與骨釘固定，但近期又因急性下背痛與右腿劇烈疼痛就醫，核磁共振檢查發現腰椎出現新的椎間盤嚴重突出情形，壓迫神經，導致症狀惡化。經微創手術切除腰椎第5節至薦椎第1節椎間盤，解決神經壓迫的病灶，並置放可撐開式椎體間融合器，不需拆除原有金屬桿與骨釘，術後3日即能下床自行行走，目前恢復狀況良好。

奇美醫院神經外科主任陳志偉教授指出，因激烈扭轉而造成椎間盤破裂，大多發生在20至30歲的年輕人，因關節退化而導致的椎間盤突出，則多發生在50至60歲，絕大多數的椎間盤突出可靠藥物治療及復健，僅5%需要動手術治療。

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陳志偉指出，林先生若採取傳統椎體間融合器手術，必須重新打開舊傷口，拆除原有金屬桿與骨釘，處理完新的椎間盤問題後，再重新植入金屬桿與骨釘固定，工程浩大還會增加感染、出血與麻醉風險。「可撐開式椎體間融合器」具備角度與高度撐開、穩固貼合椎體等功能，讓脊椎融合更精準，降低滑移風險，不用拆除舊骨釘及金屬桿，減少手術時間、縮小傷口範圍與降低併發症，適合複雜病例與高齡病人，自費約17萬元。

陳志偉提醒，椎間盤退化每個人都會發生，長期姿勢不良，也會導致椎間盤突出，平時除了避免彎腰搬重物，注意維持正確姿勢，也可適度吊單槓或蛙式游泳。如果有腰部酸麻痛延伸至腳，表示神經遭到壓迫，盡速就醫。

「可撐開式椎體間融合器」具備角度與高度撐開、穩固貼合椎體等功能，讓脊椎融合更精準。圖為不同材質的椎體間融合器。（記者劉婉君攝）

63歲男子透過可撐開式椎體間融合器手術，免拆除舊骨釘及金屬桿。（記者劉婉君攝）

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