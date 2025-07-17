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衛福部投1.3億 花蓮玉里榮院新增104床住宿式長照機構「陶園」

2025/07/17 14:02

北榮玉里分院成立住宿長照機構「陶園」揭牌。（北榮玉里分院提供）

北榮玉里分院成立住宿長照機構「陶園」揭牌。（北榮玉里分院提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣人口31萬，各鄉鎮老年人口比例都超過5分之1，長照機構床位需要提升，衛福部投入1.6億元補助台北榮總玉里分院增設住宿長照機構「陶園」，提供104床位，本月已啟用。院長胡宗明說，將導入AI智慧照顧科技，以提升照顧品質。

花蓮縣衛生局長朱家祥說明，花蓮中南區老年人口偏高，包括鳳林鎮、豐濱鄉、富里鄉及玉里鎮兩處，共5處地點獲得衛福部「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」補助，去年先是在富里鄉的衛福部玉里醫院萬寧園區設立「萬寧住宿長照機構」，提供100床；今年玉里榮院接著成立「陶園住宿長照機構」104床，另有3處機構設立中，預計還會增加410床位。

北榮玉里分院新設住宿長照機構陶園，由於就在醫院內，可提供長輩即時就近的醫療照顧需要。（北榮玉里分院提供）

北榮玉里分院新設住宿長照機構陶園，由於就在醫院內，可提供長輩即時就近的醫療照顧需要。（北榮玉里分院提供）

朱家祥表示，花蓮縣全縣目前共有38家長照機構，共提供4436個床位，其中4家是住宿長照機構、18家老福機構、5家身障機構、5家醫院有護理之家、5家精神護理之家、以及花蓮榮民之家，能提供多元化長照資源供民眾做選擇，提升住宿式長照機構覆蓋率。

北榮玉里分院院長胡宗明表示，104床含雙人房56床、四人房48床，由於陶園的住宿長照機構位於玉里分院院區內，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師、營養師、藥師等組成的跨領域專業團隊，可隨時近距離提供服務。園區內結合智慧照護科技，推護理APP「智慧數位紅鈴對講系統」、智能健康促進活動系統、雲端健康管理等，依個案需求量身訂做照護計畫及個別化關懷，將醫療、養護合一，提供有長照需求的家庭可於平價、優質的機構中接受照顧，實現在地老化。

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