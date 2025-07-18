健康網》 地瓜葉「鹹魚翻身」！ 6營養素成綠色聖品

地瓜葉富含維生素A、C與E、鐵質、鉀、膳食纖維。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曾被視為貧窮象徵、農村養豬飼料的地瓜葉，如今搖身一變，成為營養學界讚譽的「綠色聖品」。營養學者洪泰雄近日在臉書發文指出，地瓜葉不僅生命力強、易種植，更富含人體所需的多種營養素：維生素A、C與E、鐵質、鉀、膳食纖維，堪稱健康飲食的優質選擇。

地瓜葉又稱為番薯葉、過溝菜，其生長速度快、無須施用農藥，早期多為農家飼料，現在則因其卓越的營養價值受到高度重視。地瓜葉富含膳食纖維，可促進腸胃蠕動、改善排便；同時含有豐富的維生素A、C與E，能提升視力、增強免疫、對抗自由基，甚至有助於降低膽固醇。其所含的鐵質更是補血養顏的利器，適合女性及素食者攝取。

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洪泰雄指出，100公克地瓜葉約含1.5毫克鐵質，草酸含量低，有利人體吸收。此外，地瓜葉的高鉀含量有助穩定血壓，但提醒腎臟病患者應避免生食或飲用生汁。

地瓜葉早期多為農家飼料，現在則因其卓越的營養價值受到高度重視。（資料照）

值得一提的是，地瓜葉在廣東潮汕菜中的代表性料理「鹹魚翻身」中，也扮演著不可或缺的角色。這道經典家常菜將鹹魚、蛋花、豆腐與地瓜葉共同烹煮，結合鹹香與清爽，風味層次分明。其中，地瓜葉爽口脆嫩，可中和鹹魚重口味，提升整體口感。

地瓜葉不僅保留傳統記憶，也在現代健康觀念中占有一席之地。其營養價值與料理表現雙雙亮眼，正是鹹魚翻身、蔬菜界「逆襲」的最佳寫照。

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