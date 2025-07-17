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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

世界首例！英國新IVF技術成功「過濾」遺傳病 8名嬰兒誕生

2025/07/17 12:19

英國一項世界首創的IVF試驗取得突破，透過「粒線體捐贈」技術，成功讓8名嬰兒誕生，並大幅降低他們遺傳母親基因疾病的風險。此成果為相關家庭帶來希望，但也引發倫理爭議；示意圖。（法新社資料照）

英國一項世界首創的IVF試驗取得突破，透過「粒線體捐贈」技術，成功讓8名嬰兒誕生，並大幅降低他們遺傳母親基因疾病的風險。此成果為相關家庭帶來希望，但也引發倫理爭議；示意圖。（法新社資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項世界首創的體外受精（IVF）技術試驗，已成功在英國幫助8名健康的嬰兒誕生，並有效降低了他們從母親身上遺傳基因疾病的風險。根據法新社報導，這項發表於《新英格蘭醫學期刊》的突破性成果，為帶有粒線體DNA（mitochondrial DNA）突變的女性，帶來了生育健康下一代的希望。

粒線體疾病影響約1/5000的新生兒，目前無法治癒，症狀包含視力受損、糖尿病與肌肉萎縮等。為此，英國在2015年成為全球第1個批准「粒線體捐贈」IVF技術的國家。該技術除了使用父母的卵子與精子外，還會取用1位捐贈者卵子中健康的粒線體DNA。

這項備受矚目的試驗，在英格蘭東北部的新堡生育中心進行。22名婦女接受治療後，共有8名嬰兒（4男4女）誕生。研究指出，其中6名嬰兒體內導致疾病的突變粒線體DNA，成功被降低了95%至100%；另外2名嬰兒也降低了77%至88%，低於致病範圍。

儘管因此技術誕生的嬰兒被部分人士稱為「3親嬰兒」（three-parent babies），但研究人員反駁此稱謂，因為來自捐贈者的DNA僅佔新生兒總DNA的約0.1%。

然而，「粒線體捐贈」仍充滿倫理爭議，在美、法等多國尚未被批准。反對者，特別是宗教領袖，因其涉及人類胚胎的毀壞而表示反對；其他人則擔憂這可能為基因編輯的「訂製嬰兒」鋪路。法國粒線體疾病專家則認為，此技術應用於避免遺傳疾病的「益處是顯而易見的」，但在治療不孕症上則尚未被證實。

這8名嬰兒的健康狀況，將在未來數年持續被追蹤。這項突破性的技術，為受遺傳疾病所苦的家庭，提供了一個「非常重要的生殖選項」。

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