林保署辦捐血 民眾上網登記救人兼帶台灣特有種萌娃回家

林保署將於24日在該署門口舉行慈善捐血活動。（林保署提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕捐一袋熱血不僅救人一命，還可獲得農業部林保署的山林製造好物精油護手霜與超可愛台灣特有種動物萌娃！林保署將於24日在林保署門口舉辦慈善捐血活動，參與捐血者可獲得萌娃跟護手霜，這次捐血僅接受網路報名，有意願的民眾手刀速登記。

林保署近年都會舉辦慈善捐血活動，響應的民眾都可獲得質感贈品，今年的贈品為來自山林「林下經濟」-森林蜜及守護雙手的小花蔓澤蘭玫瑰精油護手霜等山林製造好物外，還有超高人氣，每次展售都迅速被搶光的林保署可愛蘋果臉草鴞、療癒人氣黃喉貂玩偶（2擇1）。

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林保署表示，只要捐血500cc的熱血民眾，就有機會帶萌娃回家，不過萌娃數量有限，送完為止。本次捐血活動只採取網路報名，不接受現場報名，額滿為止，報名網址為：https://url.forest.gov.tw/114BloodDonation。

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