健康網》馬西屏失憶10年 醫：焦慮、憂鬱病情恐更重

名嘴馬西屏16日晚在臉書上指出，「我是失憶、不是失智，所以目前一切都好」。（圖取自臉書）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕名嘴馬西屏在臉書自曝10年前開始漸失憶，他曾在新聞節目當評論來賓時一時忘記行政院長是誰，讓他不得不就醫。不過，馬西屏16日晚在臉書上指出，「我是失憶、不是失智，所以目前一切都好。」根據國際神經精神醫學會期刊《Neuropsychiatric Disease & Treatment》指出，短暫失憶症，可從缺血、偏頭痛、缺氧、心因性遺忘症等面向剖析，而焦慮和憂鬱會加劇失憶。

馬西屏則強調，自己在生活上不斷地改善與努力，目前失憶情況未惡化。他說，失憶不是全面性的，自己還是博學強記，上節目查資料過目不忘。而且他的方向感極強，出國旅遊東南西北分辨得非常清楚，從不帶錯路。馬西屏也分享因失憶逗著大家很開心，他說：「不知道為什麼大賣場『大潤發』跟『家樂福』就是記不住，永遠只記得『萬客隆』。」所以每次要去大賣場，他都說出發去「萬客隆」了，每次都惹得老婆跟女兒大笑。馬西屏說，以前凡事精準，都是他在糾正別人，現在常常因為講錯，每天被老婆、女兒糾正。

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馬西屏十年來花了不少時間在失憶研究上，還提出自我防治法：動腦、規律運動、健康飲食、保持社交互動、持續學習。此外，他也提出，手術過程的麻醉可能造成失憶惡化，因此他不太接受強制麻醉，肌肉麻醉沒有關係，安眠藥能不吃就不吃，改用精油助眠。至於壓力、情緒都要穩定，不然會加劇失憶。再來是有些器官出問題也會造成失憶，因此，馬西屏開始吃膽固醇藥，「因為膽固醇太低也會影響到腦細胞」。

「台灣腦中風學會衛教資料」指出，短暫性全面腦失憶（transient global amnesia，TGA）是一個很特別的神經科疾病，目前其病因未明，推測是腦部與記憶相關構造的缺血性變化有關。TGA會造成順行性失憶（antegrade amnesia）與逆行性失憶（retrograde amnesia）。順行性失憶會讓病人無法形成新的記憶，所以病患會反覆問同樣的問題（repetitive query）；逆行性失憶則會讓病人忘掉發作前一小段曾經發生過的事情。

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