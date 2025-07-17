健康網》罹患漸凍人症港星吳博君離世 醫：初期常被誤診

香港前無線（TVB）資深藝人吳博君罹患「漸凍人症」長達7年時間。（圖取自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕香港前無線（TVB）資深藝人吳博君罹患「漸凍人症」長達7年時間，他生前曾說：「在床上動不了，但頭腦還是很清醒，這樣才最痛苦，簡直好像在等死。我還想過，不如死掉更好。」而這種運動神經元疾病是世界衛生組織公告21世紀，難以治癒疾病之一。

臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，雖然這個漸凍疾病在一百多年前，著名的神經學專家Charcot已經描述了這個病，然而為什麼運動神經細胞會受到侵犯，仍是一個未解的謎？如何才能治癒這種疾病，至今科學家仍然束手無策。

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醫師黃軒提到當年當主治醫師時，在呼吸病房裡就有遇到一個「漸凍人」，她如一般的呼吸病房病人一樣，由於長期無法呼吸而無法脫離呼吸器，她就送到長期呼吸器依賴的病房（RCW）。黃軒看了她的病歷，他形容心揪了一下，「原來她罹患漸凍病人中，非常悲慘而預後很壞的疾病─閉鎖症候群（lock-in syndrome）」。病患只能靠眨眼或傳動眼球與外界溝通，全身好像完全被鎖住似的動彈不得。

患者中男性較女性多，大部分的患者在五十多歲發病，不過在「青春期後的任何年齡」都可能發生。大約就是40歲前發病的個案數只占整體10%，30歲前發病患者只占5%。偶發性ALS患者的平均年齡層多為55-75歲之間，平均壽命約為3年，而如果牽涉到呼吸肌群退化，那麼最快1年內可能會離世

根據「北市聯醫忠孝院區衛教資料」提到，運動神經元疾病的早期症狀並不明顯，根據國外許多醫學中心的研究結果，病患會四處求醫，且平均需要約一年的時間才能得到正確的診斷。運動神經元疾病的早期症狀以輕微的手腳無力或是反射增強為主，因此常被誤認為是頸椎神經受壓迫所致；另少部分患者早期症狀以輕微吞嚥困難為主，導致經常被誤診為食道問題或只是太過神經質。

在診斷上，首先詳細的發病史是非常重要的，另外醫師會仔細觀察病人的臨床症狀包括：手腳肌肉是否有出現肌力減退、肌肉萎縮及肌纖維顫動。接著醫師會做神經學檢查：病人四肢肌腱反射是否出現異常，肌肉是否出現萎縮或無力，兩手伸直時手指是否會出現細微顫動，講話時是否有構音障礙等現象。

當懷疑有運動神經元疾病可能時，還必須做血液、尿液、脊髓液等多項生化檢查，肌電圖及神經傳導檢查更是必要的。通常會使用儀器接上電極片在皮膚上測量每條神經的傳導速度，並且用一根非常細的電極針插入肌肉中記錄其電氣活動，必要時可能還需要做進一步的肌肉組織切片檢查。另外對於一個新發病的個案，醫師還會細心安排頸椎攝影檢查及腦部核磁共振檢查，以排除各種類似運動神經元疾病的病變，如：頸脊髓神經壓迫性病變、多發性硬化症等，最後才會下此診斷。

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