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健康 > 心理精神

健康網》把孩子當大人看 心理師：親子距離愈來愈遠

2025/07/17 15:41

心理師指出，發生衝突時，與其強調理性的表達，不如放下期待，給予安撫與陪伴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

心理師指出，發生衝突時，與其強調理性的表達，不如放下期待，給予安撫與陪伴；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「我都把孩子當大人看，錯了嗎？」這是許多父母心中的疑問。心理師許嬰寧在粉專「初和心理」說明，有些家長因為孩子語言理解能力逐漸成熟，便誤以為孩子在情緒調節與行為控制上也應該「像大人一樣」，卻忽略了心理發展的歷程，反而造成更多親子衝突與挫折。這時與其強調理性的表達，不如放下期待，給予安撫與陪伴。

許嬰寧提到，一位媽媽分享，4歲的孩子經常哭鬧、不聽話，特別在她越忙的時候，孩子哭得越厲害。即使她不斷提醒孩子「要用說的，不要用哭的」，情況仍然未見改善，甚至陷入數一二三倒數威脅、發脾氣、哭更大聲的惡性循環。媽媽感到困惑：「我都教他要獨立，為什麼還是這樣？」

許嬰寧指出，這樣的情形源自於「把孩子當成大人看待」的落差錯覺。雖然孩子語言能力已能理解指令，但心理與情緒發展往往仍停留在需要陪伴、依賴與反覆練習的階段。一味期待孩子「講理」、「聽話」或「自我控制」，會產生不切實際的期望，也容易讓父母產生情緒挫敗與失望。

許嬰寧提醒，孩子的表現是當下能力的反映。當孩子因情緒卡關而哭泣時，與其強調理性表達，不如先給予安撫與情緒陪伴；當孩子無法即時配合時，也代表他正在學習中，而非故意對抗父母。貼標籤、用威脅、倒數計時等方式，只會讓孩子與父母的距離越來越遠。

許嬰寧建議，父母可依孩子的發展階段給予適切期待，允許他們在錯誤中成長、在依賴中學會獨立。孩子做得到的部分，可以當成大人來看；做不到的部分，請記得——他仍然是個孩子。當孩子被允許「當夠了孩子」，也才能逐漸學會「如何當個大人」。

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