健康網》沒血便也會中鏢 醫分析「右側大腸癌」風險

5旬中年男性沒有任何腸胃道症狀，一做檢查就驚覺罹大腸癌，已合併肝轉移，專家呼籲民眾最好定期做大腸鏡篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位5旬中年男性，沒有明顯不適，也沒有任何腸胃道症狀，由於從未做過大腸鏡檢查而就醫。日日晴內科診所院長傅家駒指出，經過進一步檢查竟驚覺，在升結腸末端，看到了大腸癌，且肝臟有許多大小不一的腫瘤，已合併肝轉移。他提醒，「右側大腸癌」的症狀往往非常不明顯，呼籲民眾最好定期做大腸鏡篩檢。

傅家駒在臉書粉專「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」發文分享，一位50歲左右的男性，他平常排便都很正常，也沒有任何腸胃道症狀，只因從沒做過大腸鏡走進診間做大腸鏡檢查。經過檢查結果發現在升結腸末端，看到了大腸癌，檢查結束後掃了腹部超音波，發現肝臟有許多大小不一的腫瘤，初步診斷應為大腸癌合併肝轉移。

傅家駒特別提醒，「右側大腸癌」的症狀往往非常不明顯，不像左側大腸癌容易有明顯的血便或排便習慣改變，右側的腫瘤往往要長到很大，甚至造成阻塞或轉移了，才會出現症狀，這也是為什麼倡導大腸鏡的重要性。

根據衛福部國健署衛教資料說明，由於大腸癌多發生在 50 歲以後，大腸癌的早期並無症狀，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具。補助45-74歲民眾，40-44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查，檢查服務資訊請洽當地衛生局（所）、健康服務中心或查詢最新特約院所名單。

大腸鏡檢查結果及後續處理建議，國健署補充：

1.正常：不需作其他處理，建議每2年定期做糞便潛血檢查。

2.發現瘜肉：切除瘜肉，並依專科醫師指示做大腸鏡檢查追蹤。

3.發現大腸癌：請依專科醫師指示接受後續治療及處置。

