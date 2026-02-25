自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》沒血便也會中鏢 醫分析「右側大腸癌」風險

2026/02/25 14:21

5旬中年男性沒有任何腸胃道症狀，一做檢查就驚覺罹大腸癌，已合併肝轉移，專家呼籲民眾最好定期做大腸鏡篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

5旬中年男性沒有任何腸胃道症狀，一做檢查就驚覺罹大腸癌，已合併肝轉移，專家呼籲民眾最好定期做大腸鏡篩檢；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一位5旬中年男性，沒有明顯不適，也沒有任何腸胃道症狀，由於從未做過大腸鏡檢查而就醫。日日晴內科診所院長傅家駒指出，經過進一步檢查竟驚覺，在升結腸末端，看到了大腸癌，且肝臟有許多大小不一的腫瘤，已合併肝轉移。他提醒，「右側大腸癌」的症狀往往非常不明顯，呼籲民眾最好定期做大腸鏡篩檢。

傅家駒在臉書粉專「傅家駒醫師 肝膽腸胃專科」發文分享，一位50歲左右的男性，他平常排便都很正常，也沒有任何腸胃道症狀，只因從沒做過大腸鏡走進診間做大腸鏡檢查。經過檢查結果發現在升結腸末端，看到了大腸癌，檢查結束後掃了腹部超音波，發現肝臟有許多大小不一的腫瘤，初步診斷應為大腸癌合併肝轉移。

傅家駒特別提醒，「右側大腸癌」的症狀往往非常不明顯，不像左側大腸癌容易有明顯的血便或排便習慣改變，右側的腫瘤往往要長到很大，甚至造成阻塞或轉移了，才會出現症狀，這也是為什麼倡導大腸鏡的重要性。

根據衛福部國健署衛教資料說明，由於大腸癌多發生在 50 歲以後，大腸癌的早期並無症狀，最可靠的方法就是定期接受大腸癌篩檢，而定量免疫法糞便潛血檢查是目前最安全且方便的篩檢工具。補助45-74歲民眾，40-44歲具家族史民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡到健保特約醫療院所檢查，檢查服務資訊請洽當地衛生局（所）、健康服務中心或查詢最新特約院所名單

大腸鏡檢查結果及後續處理建議，國健署補充：

1.正常：不需作其他處理，建議每2年定期做糞便潛血檢查。

2.發現瘜肉：切除瘜肉，並依專科醫師指示做大腸鏡檢查追蹤。

3.發現大腸癌：請依專科醫師指示接受後續治療及處置。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中