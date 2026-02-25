自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》門診塞爆！醫：3病毒齊發 學童開學就病假1週

2026/02/25 12:53

才剛開學不到一週，便有不少幼童掛病號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

才剛開學不到一週，便有不少幼童掛病號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕春節後適逢開學，各類病毒齊發！小兒科醫師王韋力在臉書粉專「威力醫師的育兒週記-王韋力」提醒，近期門診有大量高燒個案，流感、諾羅與腸病毒較為活躍，呼籲家長提高警覺。

王韋力談到，過完年剛開學這段時間，流感高燒的病人就一大堆。常見的病例以A型、B型都有，而每年春節都很兇狠的「諾羅病毒」也有，每天都有人一早就吐不停。

王韋力表示，近日更看到兩個幼兒，開學第一天就得腸病毒，家長聽到又要在家休息一週，臉都綠了。王韋力感慨，「流感病毒、諾羅病毒、腸病毒，最近這三隻真的很可怕。」

同時王韋力補充，酒精只殺得了流感病毒，對諾羅跟腸病毒無效，加上它們沒有特效藥，「很可怕吧？」消除諾羅與腸病毒，要用肥皂洗手，稀釋漂白水清潔。

小兒科醫師王韋力提醒，想要消除諾羅與腸病毒，必須肥皂洗手，稀釋漂白水清潔。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

小兒科醫師王韋力提醒，想要消除諾羅與腸病毒，必須肥皂洗手，稀釋漂白水清潔。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

疾管署提醒，國內腸病毒疫情處於低點，社區中仍具疫情傳播風險，主要因第7週適逢春節連假，多數門診休診所影響，尚須觀察後續疫情變化。今（2026）年還沒發生腸病毒感染併發重症確定病例。

另外腸病毒部份，近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型及克沙奇A16型。考量年節期間國人返鄉探親及出國旅遊，年後各級學校陸續開學，呼籲民眾要特別留意嬰幼兒及學幼童健康狀況；孩童若感染腸病毒，需注意是否有重症前兆病徵。

