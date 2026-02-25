健康網》補充B群勿過量 醫：小心反倒傷了神經

專家表示，民眾補充B群，如果是日常保養，則務必依照建議劑量攝取即可，切勿抱著「吃越多越有效」的心態；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多民眾會在日常生活補充B群，幫助神經穩定、修復受損，然而，新北市立土城醫院神經內科主治醫師謝珮甄指出，「劑量決定毒性」，如果民眾為了改善神經痛，必須依照醫師指示的療程服用；如果是日常保養，則務必依照建議劑量攝取即可，切勿抱著「吃越多越有效」的心態，以免護神經不成，反倒傷了神經。

謝珮甄在臉書專頁「珮珮醫師 疼痛的解鈴人 神經內科謝珮甄」發文分享，雖然大多數B群相對安全，但其中的B6和B3若長期過量攝取，不僅沒效，反而可能傷身。他進一步拆解B群的「劑量陷阱」：

當B6 缺乏時

●口腔灼熱症候群：舌頭或口腔黏膜有像被火燒或燙到的疼痛感，但外觀看起來正常。

●貧血：缺乏可能導致小球性貧血。

●周邊神經炎：缺乏B6本身就會導致手腳麻木。

當B6過量時，反而會阻斷神經修復的路徑，甚至直接毒害神經根，症狀是感覺手腳末梢極度麻木、走路不穩（感覺不到腳在哪裡）。要警覺的是，市售有些「高單位B群」一顆B6含量就高達50-100mg，若長期每天吃好幾顆，就可能觸發神經毒性。

維生素B12，數值過高是癌症訊號嗎？

健檢看到紅字的B12數值（>1000 pg/mL）先別慌，民眾要釐清一個觀念是，身體有狀況導致B12變高，而不是吃B12導致癌症。缺乏時會貧血、記憶力減退、神經損傷。

如果民眾沒在吃補給品卻異常過高時，這時B12就像「警示燈」，可能暗示著肝臟細胞受損釋出B12，或是血液腫瘤等風險。這時需要的是進一步檢查身體，而不是擔心B12本身有毒。

維生素B3（菸鹼酸）：小心皮膚潮紅

以前高劑量B3曾被用來輔助調節血脂，但它的耐受度較低。過量風險容易引起強烈的皮膚潮紅、發癢，長期高劑量甚至會造成肝功能受損或血糖波動。

要吃多少才夠？謝珮甄表示，尋找能維持身體正常生化功能、預防缺乏症（如貧血、皮膚病）的最低需求量；至於吃多少會出事，尋找會開始出現「不良反應」的最低劑量，然後再打個折（安全係數）當作緩衝。

B群劑量對照表（圖取自神經內科主治醫師謝珮甄臉書）

