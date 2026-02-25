開學後腸病毒傳染風險升高 桃市衛生局呼籲落實「生病不上學」

開學後腸病毒傳染風險升高，桃市衛生局表示，預防腸病毒務必遵守洗手5步驟及5時機。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕開學後腸病毒傳染風險升高，依據衛生福利部疾病管制署監測資料，今年第7週（2月15日至2月21日），桃園市腸病毒健保門急診就診人次為242人次，目前雖無腸病毒感染併發重症個案，但仍不可掉以輕心，衛生局呼籲家長，密切留意孩子健康狀況，持續落實「生病不上學」，共同守護校園健康。

衛生局表示，腸病毒主要透過接觸及飛沫傳染，學校與幼兒園為高風險場域，若學童出現發燒、喉嚨痛、口腔潰瘍或手腳出疹、水泡等疑似症狀，家長應主動讓孩子在家休息並儘速就醫，避免帶病到校造成病毒擴散，若經醫師診斷感染腸病毒，包含疑似感染者，應確實遵守「生病不上學」，並在家休息至少7天再返校。

衛生局也提醒，預防腸病毒應從日常做起，家長應教導孩子正確洗手5步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，並把握洗手5時機，包括進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後及看病前後，同時，學校及幼托（育）機構也應加強環境清消，針對門把、桌椅、玩具及室內遊戲設施等常接觸物品，定期以1000 PPM漂白水消毒（10公升清水+200毫升市售家庭用漂白水），降低傳播風險。

衛生局表示，腸病毒重症病程變化快速，5歲以下幼童為高危險族群，如出現持續高燒、嗜睡、活動力下降、持續嘔吐、手腳無力、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院就醫，包括林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院，把握黃金治療時間。

