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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》練體操會變矮？ 研究證實：不相干

2025/07/20 13:20

研究分析證實，是體操運動本身的特質，讓教練選擇天生嬌小的孩子，所造成的選擇性偏差，而非這些孩子練了體操才長不高；情境照。（圖取自freepik）

研究分析證實，是體操運動本身的特質，讓教練選擇天生嬌小的孩子，所造成的選擇性偏差，而非這些孩子練了體操才長不高；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕都說運動有助於長高，怎麼看起來體操像是運動中的「例外」，看起來選手們基本上偏矮，是練體操的人會長不高嗎？美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成指出，有研究確實發現練體操的孩子身高偏矮，但進一步分析證實，是體操運動本身的特質，讓教練選擇天生嬌小的孩子，所造成的選擇性偏差，而非這些孩子練了體操才長不高。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，2001年有一篇研究追蹤183位9-13歲的孩子，他們分別參加了游泳、網球、手球和體操，4種不同的競技運動。在測量並比較他們的生長和青春期發育狀況後，結果發現練體操的孩子在身高和體重的測量上，明顯比其他運動項目的孩子低，同時他們的發育也相對較晚。

陳奕成說，經過研究團隊進一步分析後發現，這些孩子的身高之所以偏矮，可能主要跟下面幾個因素相關：遺傳（父母身高）、幼兒期的身高（2-4歲時身高）、青春期發育開始的年齡，代表這些孩子可能因為父母遺傳的關係，從小時候開始，身高原本就不高。比較他們從小到大的身高百分位變化的話，也可以發現其實相差沒有太多。

陳奕成表示，所以家中孩子有在練體操的家長請放心，目前沒有證據顯示小孩練體操會長不高。甚至研究當中還有觀察到，一部分青春期較晚啟動的孩子們，進入青春期之後會有「追趕生長」的現象，最終他們的成人身高不僅未減，反而可能超過預期當中的遺傳身高。

陳奕成提醒，雖然大部分的運動，對小朋友的生長有正向的影響，但確實不是所有運動都完全無害，有相關研究文獻就有特別提醒：如果兒童或青少年長期進行高強度訓練，同時又搭配嚴格控制飲食、限制體重的話，有可能因為長期能量攝取不足，進而對兒童的生長與青春期發育有負面影響。像是馬拉松這類的長期訓練，就容易造成兒童熱量攝取不足，結果讓孩子們的青春期延遲，最終影響到他們的生長潛力以及成人身高。

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