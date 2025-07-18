健康網》研究：適量攝取雞蛋 降阿茲海默發生率

有研究指出，若能定時吃雞蛋，有助於預防阿茲海默症。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少名人或是其家人罹患失智症，才讓我們驚覺：失智症距離我們並不遙遠。如何預防失智也成為大家關注焦點。雞蛋提供大量重要營養素，包含omage-3、葉黃素等等；其中膽鹼在預防失智中扮演吃重角色，若能固定攝取，可有效維持認知能力。

據外媒《psy post》報導，一項刊登於《營養學》期刊（The Journal of Nutrition），由美國國立衛生研究院挹注經費的研究指出，經常吃雞蛋，可能提升語言測試的認知能力；然雞蛋是否影響阿茲海默症的直接關聯必須等待更多新證明。

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研究人員針對「記憶與老化」（Rush Memory and Aging Project）計畫中，針對芝加哥境內的年長者作的調查，內容有相當詳盡的飲食經驗。另外也針對參與其中的578名往生者研究其腦部，評估雞蛋的攝取量，與阿茲海默症發生，是否有關。

研究針對受試者吃雞蛋的頻率分組：每月少於1次、每月1到3次、每週1次以及每週2次（含以上）。隨後統計比較這些人罹患阿茲海默症的機率；同時也考慮不同的家庭狀況與職業等變數。

分析後發現，每週吃雞蛋1次以上者，阿茲海默症的風險皆有明顯降低47%。在解剖腦部後，也發現常吃雞蛋的人，與阿茲海默症相關的腦部病變，例如類澱粉沉積以及tau蛋白也較少。

研究認為可能因雞蛋內含的膽鹼（Choline）：食用雞蛋頻率較高者，膽鹼的攝取量也相當多；有多達4成的認知能力維持，與膽鹼有關。研究顯示，經常食用雞蛋可維持較佳認知能力；同時Omega-3等營養素能調節細胞發炎反應。

但研究提醒，這些發現，不能證明「雞蛋能預防阿茲海默症」。因為有些人在認知能力下降時，可能會有飲食習慣的巨幅改變。同時，飲食問卷只有作一次，且內容多為詢問全蛋消費情況，沒提到由雞蛋作為原料的料理，實際內容難以查證。

最後研究總結，雞蛋內的膽鹼能夠協助降低阿茲海默症的風險，對於降低阿茲海默症發生率有幫助。

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