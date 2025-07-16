健康網》頸椎神經病變 最嚴重嗯嗯都受影響

醫師提醒，如果出現肩頸痠痛、手麻腳麻、走路不穩、甚至排尿變慢、便祕等問題，都可能和頸椎神經病變有關；情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕長期低頭滑手機、坐姿不良、久坐不動，是現代人最常見的壞習慣，這些動作會讓頸椎長時間處於壓力狀態，陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，如果出現肩頸痠痛、手麻腳麻、走路不穩、甚至排尿變慢、便祕等問題，都可能和頸椎神經病變有關。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文指出， 一旦造成頸椎退化或椎間盤突出，壓迫到神經或脊髓，就可能引發一連串症狀，而越早發現，就越能減少神經受損的風險，以下為4大常見的頸椎神經病變症狀。

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●肩頸痠痛、緊繃、活動受限：初期最容易出現的警訊就是脖子卡卡、常常落枕、轉頭受限，甚至會延伸到肩膀、背部產生緊繃、壓痛感。這些症狀常被忽略，但其實可能已是神經刺激或局部發炎的表現。

●手麻、上肢動作變笨拙：如果神經受到壓迫，可能會出現手麻、手指刺痛、握力變弱、拿筷子不靈活、打字慢半拍的狀況。也有些人會覺得手抖、拿東西容易掉，這都是上肢靈活度下降的警訊。

●下肢麻痛、步態不穩：當頸椎退化合併脊髓腔狹窄時，壓迫到脊髓，就可能影響到下半身：走路會覺得腿卡卡、麻麻的，甚至感覺像踩棉花，步態開始不穩，或需要常停下來休息。這時候病情已經不算輕微，應儘快安排進一步檢查。

●排尿無力、頻尿、便祕感明顯：頸椎病變嚴重時，若壓迫到脊髓中控制膀胱和直腸功能的神經區域，就可能會出現頻尿、排不乾淨、便祕等情形。這是比較晚期的神經症狀，若持續惡化可能導致自主神經失調，治療難度也會大幅提升。

頸椎病變的高風險族群

謝炳賢表示，高風險族群有：長時間使用電腦、手機者、工作需長時間低頭、維持同一姿勢者（如設計師、美甲師、上班族）、曾有外傷、脖子舊傷史、年齡大於45歲以上、姿勢不良者。如果症狀持續、範圍擴大或影響生活品質，建議及早就醫，透過影像學（如X光、MRI）判斷頸椎狀況，才能擬定合適的治療方式（如藥物、復健、微創手術等）。

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