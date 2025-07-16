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健康 > 心理精神

健康網》女騎士違規咬警 醫：6撇步壓下情緒別失控

2025/07/16 19:26

女子騎機車違規紅燈右轉，恰好被巡邏經過的員警見到。警攔檢開單時竟被女子咬傷。（資料照）

女子騎機車違規紅燈右轉，恰好被巡邏經過的員警見到。警攔檢開單時竟被女子咬傷。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕北市54歲女子14日騎車違規紅燈右轉，被巡邏警攔查舉發，當時女子情緒過激即拍落員警手機，甚至還張開咬警。「楊聰才身心診所」院長楊聰財指出，女子聲稱「一時情緒失控」，這暗示她可能在壓力或不滿面前，缺乏有效的情緒調適能力，導致行為過激。

楊聰財說，這名女子在面對執法和即將受罰的壓力下，會產生強烈的防衛或反抗心理，不惜採取極端行為，但失控脫序的行為，也讓事後冷靜的她，後悔莫及。

以下的6方法可避免情緒過激造成失控、脫序：

●認識情緒、了解觸發點：
了解自己容易在什麼情況下產生負面情緒，例如被指責、感覺不被理解、或壓力大時。提早覺察這些觸發點，有助於在情緒升高前採取應對措施。

●學習情緒調節技巧：
當情緒開始波動時，可以嘗試深呼吸、暫停數秒再反應、或是離開現場讓自己冷靜下來。這些簡單的技巧能有效幫助情緒降溫。

●建立健康的應對機制：
平時可以培養一些有助於釋放壓力和負面情緒的習慣，例如運動、聽音樂、與朋友聊天、或是從事自己喜歡的活動。這些健康的宣洩方式能減少情緒累積。

●尋求專業協助：
如果經常性地感到情緒難以控制，或是情緒失控已經影響到日常生活和人際關係，尋求心理諮詢師或精神科醫師的專業協助會是一個很好的選擇。他們可以提供更深入的情緒管理策略和治療。

●溝通與合法申訴：
在面對爭議或不滿時，學習有效溝通是關鍵。新聞中提到，若對交通違規有異議，可以循合法途徑申訴。建議透過理性溝通和法律途徑解決問題，而非訴諸暴力或情緒性的行為。

●培養同理心與換位思考：
試著從他人的角度思考問題，例如警察執法是其職責所在，培養同理心有助於減少衝突和誤解。

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