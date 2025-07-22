健康網》5NG食物組合 藥品+葡萄柚齊下會出事

營養師指出，降血脂或安眠藥品與葡萄柚一同食用，會導致體內藥物濃度升高；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坊間有很多食物是我們以為健康，但卻藏有陷阱的，吃了可能會傷害腸胃。營養師李婉萍於臉書專頁發影片整理出5大NG食物組合，幫助民眾避雷，例如降血脂或安眠藥品+葡萄柚、牛奶+維生素C等，這些食物一起吃了不僅效果打折，還有可能會傷身。

避開NG組合 防腸胃不適

●牛奶+維生素C：牛奶遇酸會凝結成塊，容易導致胃脹、腹瀉及消化不良等症狀。

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●含胺類的食物+含亞硝酸鹽的加工肉品：前者像是巧克力、雞蛋、起司；後者如香腸、火腿、培根、熱狗等。這些食物一起吃可能會引發頭痛，嚴重一點可能還會致癌。

●綠茶+空腹：想靠綠茶減肥的人，建議飯後再喝，因為茶多酚咖啡因會刺激胃酸分泌，容易引發腸胃不適，尤其是腸胃敏感的族群更應該特別注意。

營養師建議，綠茶最好飯後喝，因為其中的茶多酚咖啡因容易引發腸胃不適；示意圖。（圖取自photoAC）

●柿子+優酪乳：柿子含有單寧酸，與蛋白質相結合後，容易引發胃結石，卡在胃裡，造成消化不良的情形。另外，柿子1次至多吃1顆，這2種食物要合在一起吃，至少要間隔4小時。

●藥品+葡萄柚：這個並非迷思，而是真的會出事。葡萄柚裡有呋喃香豆素，會抑制肝臟的酵素，導致藥物濃度在體內升高，出現過量的反應。特別是有在服用心血管藥物、降血脂藥物及安眠藥物的人，要特別留心。

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