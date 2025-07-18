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健康網》水腫剋星 營養師私房特製「消腫4神湯」
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕久坐、久站或是女性生理期，經常容易發現水腫現象，也令人困擾與不適。營養師張語希於臉書專頁「營養師 張語希」發影音分享，想消除水腫情況，可簡單利用玉米鬚、黑豆、薏仁、紅豆4種食材，製作玉米鬚水、黑豆水、薏仁水與紅豆水，由於這些食材中富含鉀，有助人體內的鈉離子排出，因此可幫助消除水腫。
黑豆、薏仁富含鉀離子助排鈉
如何利用簡單料理方式消水腫？張語希表示，推薦使用常見的玉米鬚、黑豆、薏仁與紅豆，在家便可輕鬆自製以下天然好喝的消水腫「4神湯」：
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●玉米鬚水：玉米鬚的鉀含量比較高，所以有助消水腫。製作時，採用水煮方式可讓鉀離子釋放出來，消水腫效果會更好；或可簡便使用熱開水浸泡10-20分鐘，只要玉米鬚水完全變色，就表示已經完成可飲用，口味天然也好喝。
●黑豆水：製作前，黑豆前記得先清洗乾淨，並曬乾或擦乾，然後下鍋翻炒10分鐘左右就可以起鍋使用。取用炒過的黑豆泡入開水中，泡久後，水呈現淡淡黑紫色時就可飲用。因黑豆本身富含礦物質鉀，所以有助身體的鈉排出消水腫。
●薏仁水：製作前，薏仁大概需要先浸泡約3小時，之後便可放入電鍋中，外鍋加入2杯水蒸煮，且重複此程序3次便完成薏仁水，也可依照個人喜好調整湯水甜度。薏仁同樣富含鉀離子，可以幫助身體裡的鈉離子排出，達到消除水腫的功效。
●紅豆水：先將紅豆泡水半小時左右，記得不要把種皮泡到脹破，接著放入鍋中煮到滾，再用鍋蓋悶30分鐘，然後將紅豆水倒出，便完成一道簡單可飲用的紅豆水。
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