健康網》聲音沙啞、吞嚥困難別輕忽 醫：拖延就醫傷很大

胡皓淳指出，出現聲音沙啞、吞嚥困難、反覆嗆咳等症狀，可能是語音障礙與吞嚥困難的警訊。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕語音障礙與吞嚥困難是越來越常見的健康問題，不論是年長者或是年輕族群，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳指出，出現聲音沙啞、吞嚥困難、反覆嗆咳等症狀，可能是語音障礙與吞嚥困難的警訊。不僅影響社交與職場表現，還可能導致營養不良與生活品質下降。由於許多患者初期不以為意，延誤就醫時機，反而增加後續治療的困難與時間。若有類似症狀，應盡早接受檢查與專業評估。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，語音障礙與吞嚥困難（Voice and Swallowing Disorders）是指影響發聲和吞嚥功能的一系列疾病，主要涉及喉部、咽部和食道的功能異常。患者通常會出現聲音嘶啞、吞嚥時疼痛或困難、食物卡在喉嚨的感覺、反覆嗆咳等症狀。有些人還可能感到喉嚨有異物感、說話容易疲累，甚至完全失聲。

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常見原因與高危險群

胡皓淳表示，造成語音障礙與吞嚥困難的原因相當多元，包括聲帶麻痺、聲帶息肉、咽喉胃酸逆流、神經性疾病等。長期用聲過度的職業如教師、歌手、客服人員是高危險群，年長者因為肌肉老化也容易出現這類問題。

對日常生活的影響

胡皓淳提到，語音障礙與吞嚥困難對生活品質的影響遠比想像中嚴重！患者可能因為嗓音問題而影響工作表現和社交活動，進食時的不適感甚至吞嚥困難會導致營養攝取不足、體重下降。

診斷與治療方法

胡皓淳分享，現代醫學對於語音障礙與吞嚥困難有完整的診斷和治療體系！醫師會透過病史詢問、理學檢查、內視鏡檢查、吞嚥攝影等方式來確定病因。治療方法包括藥物治療、語言治療、手術治療等多種選擇。語言治療師會教導患者正確的發聲技巧和吞嚥訓練，這對改善症狀非常有效。對於較嚴重的結構性問題，可能需要手術介入。建議患者要有耐心配合治療，因為恢復過程通常需要時間。

胡皓淳補充，如果經常感到聲音嘶啞、吞嚥困難或喉嚨不適，請立即減少用聲頻率並諮詢耳鼻喉科醫師。記住，聲帶和吞嚥功能一旦受損很難自行恢復，常需要醫療行為介入！

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