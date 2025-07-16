乳癌治療後心衰竭 成醫投新藥登上國際期刊

成大醫院內科部主任劉秉彥（左三）倡議院內醫療團隊設立癌症心臟的特別門診。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕51歲女性乳癌2期患者，於2024年7月接受手術與化療、標靶等治療，到2025年1月出現運動會喘、晚上無法躺平睡覺症狀，成大醫院檢查發現是化療後出現較嚴重的心臟衰竭（心毒症），癌心團隊利用治療心衰竭新型藥ARNI，讓患者以健保給付服用，到6月間心臟功能已恢復正常，持續治療乳癌與追蹤。

成醫癌心團隊指出，心臟毒性是癌患抗癌過程常面臨的嚴峻挑戰之一，可能導致治癌中斷、生活品質下降甚至預後惡化。成醫心臟內科、腫瘤醫學部與乳房外科3大團隊，完成全球首項以新一代心衰竭藥物「血管張力素受體─腦啡肽酶抑制劑」（ARNI）預防癌症治療誘發心臟毒性（ CTRCD）的第2期臨床試驗，提供更安全有效的整合性照護。

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成醫這研究納入100位初次接受乳癌輔助性化療的病患，平均年齡50.4歲，女性佔98%。受試者從化療前3日開始接受低劑量ARNI治療，並與未使用該藥的對照組做為期1年的比較，試驗結果ARNI組中無任何病患出現心臟功能惡化；對照組則有26.3%患者出現心毒症，證明ARNI可應用於癌症治療後的心臟毒性防治。

此研究成果已於2024年在歐洲心臟學會年會發表；研究論文於2025年刊登在國際頂尖期刊《歐洲心臟衰竭雜誌 》，成果獲得國際學術肯定。

這研究由內科部主任劉秉彥領軍，結合心臟內科主任蔡惟全、醫師劉嚴文、李文煌、許毓軨，與腫瘤部醫師鍾為邦、李純慧、蔡瑞鴻、楊舜如，以及乳房外科主任李國鼎、醫師徐慧萍、羅竹君等專家通力合作，建構從乳癌診斷、化療、心臟保護到長期追蹤的整合性臨床照護模式。

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