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健康網》老是憋尿膀胱會破？ 醫：內壓大恐腎衰竭

2025/07/21 15:41

醫師指出，長期憋尿可能導致膀胱壓力過大，容易造成腎損傷，引發腎衰竭；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，長期憋尿可能導致膀胱壓力過大，容易造成腎損傷，引發腎衰竭；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上有傳言指出：「憋尿會讓膀胱爆掉」，這是真的嗎？顧家醫療總院長顧芳瑜於臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發影片表示，一般人膀胱都有彈性，憋尿不太會導致膀胱破裂，但若是長期憋，導致膀胱內壓力過大，容易造成腎損傷，引發腎衰竭。

顧芳瑜說明，一般人的膀胱是有厚度的，具有肌肉層，有一定的彈性，所以其實膀胱壓力再怎麼高，裝再多的尿，都有一定的忍受度，尤其一般健康的人，較不會發生膀胱破裂的情形；反之，如果是膀胱有開過刀，或是因車禍等外力導致膀胱受過傷的人，膀胱破裂的機率就會提高。

顧芳瑜補充，一般情況下，人的膀胱最多可以裝2000毫升的尿液，但基本上裝到500毫升（約等於1杯中杯珍奶或1.5罐可樂）就會覺得很難受，若超過800毫升，會提高膀胱擴張風險，超過1000毫升，可能導致「急性尿滯留」或功能損害。

他強調，就算普通人膀胱功能正常，還是不建議憋尿。因為人體腎臟有1根輸尿管連接著膀胱，如果膀胱內壓力很大的時候，尿會從輸尿管「逆流回腎臟」，容易引發腎水腫，長期下來恐怕會導致腎衰竭，需要洗腎。

他表示，若膀胱長期處在一個很脹的狀況，也會彈性疲乏。換句話說，當我們過度憋尿、憋太久，等到真正如廁的時候，反而會解不出來，因此，只要有尿意就趕快行動，千萬不要憋。

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