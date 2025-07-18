健康網》熟女良性子宮肌瘤 掌握照護守則免煩惱

醫師指出，子宮肌瘤徵兆包括：月經量明顯增加、頻尿、便秘或下背痛、性交疼痛、雌激素濃度較高；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據統計，40歲以上的女性中，有一半可能正與子宮肌瘤共處，而整體女性一生的罹患率也高達25%，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上表示，可能徵兆包括：月經量明顯增加、頻尿、便秘或下背痛、性交疼痛、雌激素濃度較高，不過也別太擔心，子宮肌瘤大多為良性，只有少部分人會因為肌瘤的大小或生長位置而出現症狀。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文說明，研究發現雌激素濃度較高時（例如生育年齡）發病率也會增加，遺傳體質也有關聯，飲食、作息與荷爾蒙代謝也可能是重要因素也就是說，妳的生活方式，正在默默影響子宮的健康狀態。

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預防子宮肌瘤日常照護

●少吃：油炸、燒烤、加工肉品、紅肉、咖啡因過量（>500mg）。

●多吃：深色蔬菜、豆類、全穀，保持飲食清爽。

●少喝酒、少熬夜，保護肝臟幫助荷爾蒙代謝。

●培養運動習慣，避免肥胖與荷爾蒙失調。

子宮肌瘤治療

嚴絢上表示，有肌瘤不一定要馬上治療！若肌瘤小、無症狀，其實可以選擇不處理、定期追蹤；但若妳出現經血過多、貧血、疼痛等症狀，就可以和婦產科醫師討論適合的療程：

●藥物：如避孕藥、避孕器、柳培林+定期回診。

●手術：依肌瘤位置與懷孕需求選擇方式，如開腹、子宮鏡、腹腔鏡、達文西、海芙刀等。

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