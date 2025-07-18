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健康網》金鑽鳳梨正著時 「吹海風的」正港台東味

2025/07/18 06:33

農糧署指出，台東縣種植的鳳梨品種以臺農17號（金鑽鳳梨）為主。（資料照）

農糧署指出，台東縣種植的鳳梨品種以臺農17號（金鑽鳳梨）為主。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕酸甜多汁的鳳梨是許多人的心頭好，冰過再享用更是夏日消暑好選擇。農糧署於臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，常見的金鑽鳳梨孕育自好山好水的台東鹿野鄉、延平鄉、成功鎮，纖維細且肉質甜嫩，更有養顏美容的功效。

鹿野、延平 台東鳳梨最大產區

農糧署表示，鳳梨孕育自純淨土壤、充足陽光、新鮮空氣及豐沛水源的台東縣，多於田間自然熟成，採自然開花方式栽植，種植面積約381.56公頃，主要產地在鹿野鄉、延平鄉、成功鎮等地區。

其中，鹿野及延平為最大產區，種植面積244.26公頃，該產區位於花東縱谷，因日夜溫差大又有豐富露水，吃起來酸甜可口、果香濃郁；另一產區位於東海岸的成功鎮，種植面積約52.32公頃，主要種植在八嗡嗡部落，東鄰太平洋、西倚海岸山脈，在太平洋海風吹拂下，果肉纖維更加細緻，故坊間稱為「吹海風的鳳梨」。

金鑽果肉細緻 具養顏之效

農糧署指出，台東縣種植的鳳梨品種以臺農17號（金鑽鳳梨）為主，每年的6至8月是主要產季。季節限定的鳳梨營養豐富，含有維生素A、B、C等，且果肉纖維細、肉質細緻香甜多汁，鮮果直接品嚐是夏日消暑、養顏美容的聖品。

農糧署提到，鳳梨除了鮮食外，也可以用來入菜、煮湯或製作沙拉料理等，相當多元。台東優質環境下所生產的鳳梨產量有限，且深受消費者喜愛，民眾若暑假期間如有造訪台東，可以把握時機前往產地選購，細細品嚐這片純淨土地所賜予的酸甜美味。

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