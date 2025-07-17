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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》吃對食物氣色好 補鐵3寶不可少

2025/07/17 09:27

醫師表示，吃得健康卻貧血，原因可能是鐵吃得不夠或是吸收差，推薦日常飲食可多吃黑芝麻與堅果等，有助增加鐵吸收；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，吃得健康卻貧血，原因可能是鐵吃得不夠或是吸收差，推薦日常飲食可多吃黑芝麻與堅果等，有助增加鐵吸收；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了增強體力、擁有好氣色，人們經常補充許多保健食品或維生素，但卻容易忽略鐵的補給。西園醫院婦產科醫師邱筱宸表示，吃得健康卻貧血，原因往往在於鐵吃得不夠或是吸收差，推薦日常飲食中可多吃深綠色蔬菜、黑芝麻與堅果、豆類，有助增加鐵的吸收，降低貧血風險。

腸胃道疾病、經血多也易缺鐵

邱筱宸於臉書專頁「邱筱宸 醫師 」發文表示，常在診間被病患詢問：「如何讓氣色紅潤？鐵該怎麼補？」也在門診看過不少自覺吃得很健康，但還是貧血的個案。除了鐵吃不足或吸收差，也可能是腸胃道疾病、經血多等問題所致。對於攝取不足問題，分享以下補鐵3寶，有助輕鬆儲備鐵質：

深綠色蔬菜：像是地瓜葉、菠菜、莧菜等，都是鐵含量很不錯的蔬菜。炒菜時加點好油，還可以順便幫助脂溶性維生素吸收。

黑芝麻與堅果：黑芝麻除了鐵含量高，還有鈣、維生素E等營養素。建議把黑芝麻粉加進豆漿或燕麥中當作早餐食用，讓您一整天都更有活力。

黃豆、紅豆、黑豆等豆類：豆類食品是植物性蛋白的好來源，同時也是鐵質的寶庫。重點是要跟維生素C的食物一起吃，例如：芭樂、奇異果、甜椒等，更能幫助鐵吸收。

醫師表示，補鐵3寶之一的豆類食品，可說是植物性蛋白的好來源，同時也是鐵質的寶庫；重點須與維生素C食物一起吃，更能幫助鐵吸收；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，補鐵3寶之一的豆類食品，可說是植物性蛋白的好來源，同時也是鐵質的寶庫；重點須與維生素C食物一起吃，更能幫助鐵吸收；示意圖。（圖取自freepik）

餐後立即飲茶阻礙鐵吸收

邱筱宸指出，另外要提醒的是，「不建議」把茶類當開水喝，因為茶葉裡的單寧酸會抑制鐵吸收，尤其餐後馬上來一杯茶，立即阻擋了鐵質的吸收。因此，建議還是要間隔1小時以上再飲用較好。

邱筱宸最後提醒，如果確實存在貧血狀況，建議仍須就醫檢查，確認是否有其他原因，因為也有可能同時存有其他問題，也會導致鐵流失。

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