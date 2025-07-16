台師大女足隊疑抽血前摸針筒 醫檢師：細菌全進體內

台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血一案，持續引發討論。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血。中華民國醫事檢驗師公會全聯會今（16日）發出聲明，理事長賴信亨表示，此舉不僅涉及侵犯醫檢師執業範圍，更令人擔心的是非專業人員作業，恐穿刺血管造成破裂，存在感染或醫療疏失風險，尤其抽血頻率高又持續進行高張力活動，血管、肌肉可能沒有修復期，影響甚鉅。

賴信亨指出，收集檢體過程中的「抽血」，屬於侵入性醫療行為，依法應於醫療機構或經衛生主管機關報備許可場域，由醫檢師或具專業的醫療人員才得以執行，否則侵犯專業醫事人員執業範疇，也將民眾置於非專業醫療環境可能帶來的感染或醫療疏失風險之中，對人身健康一大威脅。

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賴信亨說明，目前外流的相關影片看起來非常「怵目驚心」，像是抽血前還用手摸針頭，手上的細菌都打進體內，實在很誇張，完全疏忽感染管制作業的標準流程，還有一些個案可能因為穿刺血管造成破裂而有局部瘀血的情形。

賴信亨也提到，真空針筒的試管一推就有拉力，因此即使沒有扎到血管，在肌肉層仍有拉力，就會造成部分學生表達局部疼痛不適的感覺。此外，這些學生不只抽血頻率高，且抽完血又繼續高張力的肌肉訓練，根本沒有修復的時間，對於血管、肌肉的影響更鉅。

賴信亨指出，全案取得檢體的過程過於粗糙，且尚有許多細節尚未曝光，像是人體研究的審查過程為何？難道計畫終止、資料銷毀就沒事了嗎？這樣很奇怪？假設確定由醫事人員執行抽血、違法醫療法，是由學校端負責，還是承接醫療院所負責？呼籲應該公開透明。

中華民國醫檢師公會全聯會針對台師大女足隊疑由非醫事人員抽血一事發出聲明。（醫檢師公會全聯會提供）

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