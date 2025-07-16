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台師大女足隊疑抽血前摸針筒 醫檢師：細菌全進體內
〔記者林惠琴／台北報導〕台師大女足教練以扣學分威脅學生配合研究抽血，甚至涉由非醫事人員採血。中華民國醫事檢驗師公會全聯會今（16日）發出聲明，理事長賴信亨表示，此舉不僅涉及侵犯醫檢師執業範圍，更令人擔心的是非專業人員作業，恐穿刺血管造成破裂，存在感染或醫療疏失風險，尤其抽血頻率高又持續進行高張力活動，血管、肌肉可能沒有修復期，影響甚鉅。
賴信亨指出，收集檢體過程中的「抽血」，屬於侵入性醫療行為，依法應於醫療機構或經衛生主管機關報備許可場域，由醫檢師或具專業的醫療人員才得以執行，否則侵犯專業醫事人員執業範疇，也將民眾置於非專業醫療環境可能帶來的感染或醫療疏失風險之中，對人身健康一大威脅。
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賴信亨說明，目前外流的相關影片看起來非常「怵目驚心」，像是抽血前還用手摸針頭，手上的細菌都打進體內，實在很誇張，完全疏忽感染管制作業的標準流程，還有一些個案可能因為穿刺血管造成破裂而有局部瘀血的情形。
賴信亨也提到，真空針筒的試管一推就有拉力，因此即使沒有扎到血管，在肌肉層仍有拉力，就會造成部分學生表達局部疼痛不適的感覺。此外，這些學生不只抽血頻率高，且抽完血又繼續高張力的肌肉訓練，根本沒有修復的時間，對於血管、肌肉的影響更鉅。
賴信亨指出，全案取得檢體的過程過於粗糙，且尚有許多細節尚未曝光，像是人體研究的審查過程為何？難道計畫終止、資料銷毀就沒事了嗎？這樣很奇怪？假設確定由醫事人員執行抽血、違法醫療法，是由學校端負責，還是承接醫療院所負責？呼籲應該公開透明。
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