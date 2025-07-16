兒童發展篩檢滿週年！逾40萬人次受惠 異常率6.3％

衛福部國健署去年起推動「兒童發展篩檢服務方案」，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展等進行評估。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部國健署去（2024）年起推動「兒童發展篩檢服務方案」，截至今年6月計服務逾40萬人次，異常率約6.3%，國健署長吳昭軍表示，為儘速提供有發展遲緩疑慮的孩童所需的服務，聯合評估中心已增加至88家，且為提供偏鄉地區篩檢資源，國健署持續訓練幼兒專責醫師以提供服務。

吳昭軍指出，「兒童發展篩檢服務方案」去年7月1日上路，提供未滿7歲兒童6次發展篩檢服務，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展等評估，截至今年6月底，全國已有超過1200家醫療機構，以及2600餘位兒科、家醫科及幼兒專責醫師參與服務，總計完成40萬2594人次篩檢。

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此外，吳昭軍說，為協助有疑慮的孩童及早就診、接受後續協助，聯合評估中心量能自52家擴大至88家，其中17家是重點醫院，不能拒絕掛號，且發現疑似個案後，30天內要完成聯合評估中心初診掛號，確認有聯合評估需求後，45天內要拿到報告，去年達成率已有90%以上，今年希望進一步提升至100%。

吳昭軍表示，對於偏鄉地區民眾需舟車勞頓才能抵達聯評中心的情況，聯評中心也提供外展服務，地方政府也有提供車程補助等因地制宜的協助措施。

優化兒童醫療照護計畫協調管理中心計畫主持人邱弘毅則指出，醫療資源不足偏鄉地區可能缺少兒科、家醫科醫師，目前偏鄉地區非兒科、非家醫科醫師，且具有幼兒專責醫師共106位，其中6成已接受兒童發展篩檢訓練，可提供偏鄉兒童發展篩檢服務。

但馬偕醫院兒童發展暨早期療育評估中心主任陳慧如提到，會進入到聯合評估的，都是層層篩選後，嚴重度高的複雜遲緩個案，45天對於聯評中心其實「有點壓力」。

陳慧如說，這類個案評估所需的時間、人力成本極高，聯合評估需要在中心或醫院進行，但有越來越多醫師、治療師、心理師外流至診所，若未來人才流失的情況未能改善，可能出現無人評估、個案塞車的情況，希望政府多提供協助與給付，讓更多醫療人員願意投入相關領域。

衛福部國健署去年起推動「兒童發展篩檢服務方案」，針對粗大動作、精細動作、語言認知及社會發展等進行評估。（記者林志怡攝）

兒童發展篩檢服務方案截至今年6月，服務逾40萬人次。（記者林志怡攝）

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